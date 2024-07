Galambos Lajos börtön élményeiről: "Mindenkinek előre köszöntem, mégsem tudtam olyan szerény lenni, hogy ne tűnjek egyesek szemében nagyképűnek"

Galambos Lajos kendőzetlenül mesélt a börtönben átélt élményeiről egy exkluzív interjúban.

Ahogy azt korábban a Propeller megírta, Galambos Lajos néhány nappal ezelőtt teljes titokban szabadult a börtönből. A híres zenész nem rejtette véka alá, mi történt ezután, elmondása szerint csodálatos órákat töltött együtt a családjával.

Nem sokkal ezután exkluzív interjút adott a Bors.hu -nak, amelyben változatos kérdésekre adott őszinte választ. Lajcsi elmondta, hogy az elmúlt 14 hónap alatt volt ideje sok mindent átgondolni, és persze ő is tisztában van azzal, hogy hibázott, ám ettől függetlenül semmit se csinálna másképp, a hibáival együtt vállalja magát.

A mulatós sztár a kicsivel több, mint 1 évet nem tétlenül töltötte: pszichológushoz járt, önismereti útra lépett és képezte magát.

"Most nagyon jól vagyok ebben az új világomban és ehhez hozzásegített ez a tizennégy hónap. Ehhez persze szükség volt pszichológus segítségére is, akihez hetente jártam és nagyon jót is tett. Olyannyira, hogy kértem engedélyt arra, hogy visszajárhassak Baracskára, további foglalkozásokra. Azt hiszem, ilyet előttem még senki nem tett. Számomra odabent ez egy fontos program volt és még nem vagyok az utam végén" – fejtette ki.

Emellett rengeteget olvasott és spanyolul is tanulni kezdett, amivel el is jutott valameddig, ahogy mondja:

"Az én kis asztalomon több könyv is volt és minden napomat olvasással kezdtem, illetve tévét is tudtam nézni. Közben elkezdtem spanyolul tanulni és el is jutottam valameddig. Illetve folytattam a belsőépítészeti tanulmányaimat is, illetve bővítettem az ismereteimet. Persze ez nem az első naptól ment így, hiszen az első időkben nehéz volt" – majd hozzátette, a rabtársakkal való viszonya nem volt zökkenőmentes.

Forrás: MTI Fotószerkesztőség

"Kaptam bőven beszólogatást. Sokan csak azért álltak belém, hogy mutassák, ők a valakik. Pedig én igyekeztem egyszerűen viselkedni. Mindenkinek előre köszöntem, mégsem tudtam olyan szerény lenni, hogy ne tűnjek egyesek szemében nagyképűnek" – mondta.

Szerencsére azonban már teljesen más helyzetekkel megbirkóznia Lajcsinak, ugyanis el kell dönteni, hogyan és milyen irányba folytatja az életét. Azonban vannak bizonyos tanulságok, amelyeket ezentúl szem előtt szeretne tartani: