A volt amerikai elnök fia X-re posztolt Orbán Viktorról, háborúról és békéről.

"Orbán miniszterelnök úr, ugyanúgy, ahogy apám, szeretné visszahozni a békét a világba" – írja a Mandiner.hu az ifjabb Trump X-re kitett posztja alapján.

Egy feliratozott videót is megosztott, amelyben Orbán Viktor arról beszél, hogy béke csak akkor lesz, ha valaki gondoskodik róla, ehhez tenni kell.

Prime Minister Orban, like my father, wants to see PEACE brought back to the world.

Enough of the constant wars and the endless sums of money to fund them… Peace must be the ultimate goal.

“Blessed Are The Peacemakers” https://t.co/uJGb84UBYP