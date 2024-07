Gyurcsány Ferenc költözik – A politikus elárulta, milyen helyet szemeltek ki maguknak feleségével, Dobrev Klárával

Gyurcsányék leköltöztek a nyár hátralévő részére kötcsei nyaralójukba. A politikus és felesége egy excel táblázatban írják, hogy ki hol van.

Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán árulta el, hogy telik mostantól náluk a családban a nyár. Állítása szerint már a Balaton melletti Kötcsén vannak és egy kitűzött excel táblázatban írják, hogy ki hol van.

Gyurcsány Ferenc és felesége kötcsei nyaralójukba költöznek a nyár hátralévő részére/Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„Akkor mostantól indul a kötcsei nyár. Marci túljutott a nyári táborok első turnusán, neki elkezdődik a láblógatós nyaralás. Falra tűzött excel táblázatban osztjuk be, hogy ki, mikor tud vele lenni, mikor jönnek barátok, mikor megy át ő valakihez pár napra itt a környéken. Javarészt innen dolgozunk, amikor kell, akkor persze megyünk Pestre, mindenfajta vidéki programokra, Klári Strasbourgba, Brüsszelbe. Sokan érzékelik, hogy online (is) dolgozunk, én több órát el tudok tölteni online sakkal is. Ha nyár, akkor Kötcse:)”