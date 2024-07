Vitézy Dávid: "Bízom benne, hogy mindenhol a törvényes garanciáknak megfelelően őrzik a szavazatokat"

Vitézy Dávid már alig várja, hogy újraszámolják a főpolgármesterválasztásra leadott szavazatokat. A szavazólapokat viszont nagyon félti, reméli, hogy a helyi választási irodák megfelelően őrzik a papírokat.

Vitézy Dávid nem hagyta szó nélkül a Kúria legújabb döntését, miszerint az összes főpolgármester-jelöltekre leadott szavazatot újraszámoltatja. Erről tegnap a propeller.hu is írt.

Vitézy Dávid félti a szavazólapokat és alig várja az újraszámlálás eredményét/Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Vitézy új Facebook-posztjában ezt írta:

„Senki nem tudhatja, mi lesz a folyamat eredménye, az is lehet, hogy végül nő a különbség köztünk Karácsony Gergellyel, és az is, hogy csökken. Egyet azonban tudok: bármely fejlett demokráciában egy ennyire szoros eredmény (41 szavazat, ami 0,005%, azaz öt százezrelék különbség) és az ahhoz képest igen magas tévesztési arány a már újraszámolt érvénytelen szavazatok megítélésében (2,3%) teljes újraszámláláshoz vezetne. Ennek így kell történnie Budapesten is – persze jó lett volna, ha ehhez nem kellett volna ennyi jogorvoslati lépcső és ennyi idő.”