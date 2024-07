Döbbenetes adat: minden ötödik 18 év alatti drogozott már – Ezek most a legnépszerűbb szerek

A marihuána a leggyakoribb kábítószer, egy kutatásból az derül ki, hogy a középiskolások 17 százaléka már kipróbálta. Ez azért is veszélyes, mert az agy 24 éves korig fejlődik.

A kábítószer-ellenes küzdelem világnapján kiadott ENSZ-jelentéséből az derül ki, hogy tíz év alatt 20 százalékkal nőtt a tudatmódosítókat használók aránya világszerte – írja az atv.hu.

Kutatások szerint minden ötödik középiskolás drogozott már/Fotó: képünk illusztráció/123rf.com

A marihuána a legszélesebb körben használt kábítószer, amit kapudrogként emlegetnek. Itthon a közelmúltban végzett HBSC-kutatás szerint a középiskolások 17 százaléka már kipróbálta a marihuánát, a többi szer kipróbálása 5 százalék alatti. A Nemzeti Drog Fókuszpont jelentésében a 18–34 év közöttiek szerhasználatánál az alábbi a sorrend: marihuánát, hasist 10,8 százalék, az ecstasyt 4,7 százalék, amfetamint 2,6 százalék, kokaint 2,3 százalék, dizájnerstimulánsokat 1,9 százalék, cracket 1 százalék fogyasztott már élete során.

A 18–64 éves korosztályban azonban legalább 60 százalékkal alacsonyabbak ezek az értékek – írta az idex.hu.

„Ha a nemzetközi összehasonlításokat nézzük, Magyarország a zéró tolerancia miatt is az uniós tagállamok második felében van. Ennek ellenére nálunk is emelkedik az illegális szerhasználat”

‒ szögezte le az atv.hu-nak Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. Minden ötödik középiskolás fogyasztott már kannabiszt. Ez azért is veszélyes, mert az agy 24 éves korig fejlődik.

„Azaz, a kevésbé veszélyesnek titulált marihuána jóval rombolóbb hatást fejt ki a tinédzsereknél, mint mondjuk egy 35 éves felnőttnél, és ugyanúgy függőséget okozhat, mint bármelyik drog”

‒ mondta a szakember.

A szerhasználat társadalmi csoportonként eltér, a marihuána elsősorban a diákok, egyetemisták, fiatal felnőttek körében elterjedt. A dizájnerdrogok, a kristály, a biofű és hasonlók szerek pedig leginkább a hátrányos helyzetű közösségekben terjednek el, ugyanis akár 500 forintos adagáron hozzájuthatnak.

Az elitrétegben is felívelőben van a menedzserdrognak titulált kokain beáramlása is. A lefoglalási arányok szerint nagy mennyiségnövekedést mutat a nyugat-európai kikötőkben, onnan pedig könnyen eljut hozzánk is.