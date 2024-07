Új sarcot vetett ki a kormány a bankokra – A lakosságon hajtják majd be a pénzintézetek?

A magyar kormány újabb gazdasági lépéseket jelentett be, amelyek érintik a banki szektor profitját és az ügyfelek költségeit. Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetője szerint a bankok az extraprofitadó bevezetése ellenére is jelentős nyereséget értek el, így várható volt, hogy további intézkedések következnek.

Fotó: 123rf.com

A kormány döntése értelmében augusztus 1-től befagyasztják a banki számlavezetési díjakat, és nem emelkedhetnek a kártyadíjak sem. Gulyás Gergely miniszter bejelentette, hogy növelik a bankok tranzakciós illetékét, és új valutaváltási illetéket is bevezetnek.

A kormány azonban attól tart, hogy az így kieső bevételeket, illetve a megjelenő többletköltségeket a pénzintézetek a lakossági ügyfelekre hárítják majd át. Annak érdekében, hogy ezt elkerüljék, a kormány árstopot vezet be a számlavezetési díjakra és a kártyadíjakra. Bejelentették azt is, hogy a részletszabályokat később hozzák majd nyilvánosságra, az intézkedés pedig augusztus elsejével lép majd életbe – írja a Pénzcentrum.

Sándorfi Balázs megjegyezte, hogy a részletszabályok ismeretében lehet majd pontos képet alkotni, de felmerül a lehetőség, hogy a bankok ezúttal nem terhelik majd az ügyfeleiket a többletköltségekkel.

A Bankmonitor vezetője szerint a bankszektor továbbra is jelentős profitot termel, és a kormány a költségvetési hiány pótlására használja fel ezt a forrást. Az elemzők szerint a változások után a bankszektor akár 60-70%-kal is több tranzakciós illetéket fizethet be a költségvetésbe, de a pontos hatások megítélése a részletszabályok ismeretében lesz lehetséges.