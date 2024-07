Keményen nekimentek Orbán Viktornak – Bohócnak és idiótának nevezték

A cseh külügyminiszter és az osztrák liberális EP-képviselő is élesen bírálta Orbán Viktor, miután alig egy nappal a moszkvai látogatása után az oroszok egy ukrán kórházat bombáztak le Ukrajnában.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Hétfőn 29-re emelkedett az orosz rakétatámadások áldozatainak száma Ukrajnában, miután Kijevet, Krivij Riht és a Donecki területen található Pokrovszkot találatok érték. A fővárosban egy kórházat, amely az ország rákos gyermekeinek fő kezelőközpontja, közvetlenül ért rakétatalálat. A támadás következtében sokan a romok alatt rekedtek, a mentőcsapatok több halottat emeltek ki – írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

Nemcsak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reagált keményen a támadásra, a nemzetközi közösség is felháborodással fogadta az újabb orosz támadást.

Jan Lipavský cseh külügyminiszter az X-en osztotta meg gondolatait:

Bár nem mondta ki, többen úgy vélik Orbán Viktornak szánta a megjegyzését.

Helmut Brandstätter osztrák liberális EP-képviselő sem maradt csendben. Ő Orbán békevideóját kommentálva tette közzé a véleményét:

While the useful idiots are rambling about peace with Putin, he is sending missiles to a children's hospital. I'm currently heading to the NATO summit to push for a long-term strategy to contain Russia. One cannot yield to aggression. pic.twitter.com/Og5Kvln6b8