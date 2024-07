Tényleg betiltják az iskolák a mobilokat? Ez jöhet a 2024/25-ös tanévben

A magyar Országgyűlés nemrégiben elfogadott a törvénymódosítást, amely jelentősen átalakítja a mobiltelefonok használatát a magyar iskolákban. A cél a diákok tanulmányi teljesítményének és koncentrációjának javítása, mivel a kutatások szerint a mobiltelefonok elvonják a figyelmet a tananyagról, és zavarják a tanítást.

A kormány indoklása szerint a mobiltelefonok használata jelentősen eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, és az internetes zaklatás melegágyai is lehetnek. Ezért egységes szabályozásra volt szükség, ami minden oktatási intézményben alkalmazható.

Az új szabályozás lehetővé teszi az iskolák számára, hogy házirendjükben részletesen szabályozzák a mobiltelefonok használatát. Teljes mértékben betilthatják a használatukat, vagy csak bizonyos helyzetekben engedélyezhetik, például digitális taneszközként tanórán.

A módosításról szóló törvényjavaslat erre vonatkozó bekezdése:

Az iskolákban a közelmúltban a társadalom jogos felháborodását kiváltó esetek történtek a tanárokkal, illetve a diákokkal szemben. Ezek a verbális, vizuális, illetve fizikai támadások az online és az offline térben egyaránt előfordultak. A gyermekek életének védelme, testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésük és egészségük elsődleges kérdés. Szintén elengedhetetlen, hogy az iskola épülete, a tanuláshoz megfelelő, biztonságos környezet legyen. A törvényjavaslat ezért egységes szabályozást hoz létre az iskolák területére be nem vihető és bevihető, azonban használatukban korlátozott tárgyakra vonatkozóan. A szabályok betartása érdekében a tanároknak és az iskolaőrnek jogosultságuk lesz arra, hogy a tanuló csomagját és tárolóhelyiségét átvizsgálhassák. Az iskolai mobiltelefon-használat jelentős mértékben eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, emellett az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt. Jelenleg az iskolák házirendje jogosult rendelkezni erről a kérdésről, azonban az okostelefonok egyre nagyobb elterjedése miatt szükséges egy egységes szabályozás, amelyet minden intézményben alkalmazni lehet. Vannak olyan digitális eszközök, laptopok, tabletek, adott esetben a mobiltelefon is, amely egy-egy tanórán digitális taneszközként is megjelenhet, éppen ezért azt a lehetőséget továbbra is biztosítani kell, hogy ezeket a pedagógus által meghatározott esetekben a diákok tanulási céllal használhassák.