Brutális megtorlás készül Orbán ellen? – Ezen a trükkön agyalnak az uniós nagykövetek

Orbán Viktor „békemissziója” nagyon sok uniós ország vezetőjénél kiverte a biztosítékot, sokak szerint a soros elnökség nem erről szól, Orbán átlépte a hatáskörét, és mindenki igyekszik leszögezni, hogy ezeken a látogatásokon Orbán maximum Magyarország képviseli, de semmiképpen nem az EU-t. Most viszont felröppentek olyan hírek is, miszerint akár el is vehetik a soros elnökség tisztségét Magyarországtól – amire még nemigen volt példa korábban – írja az Index.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök, amint átvette az Európai Tanács soros elnökségének vándortisztségét, egyből útra is kelt, és egy sajátos „békemisszót” folytat az orosz–ukrán konfliktus leállításának érdekében. Első útja már az elnökség másnapján Kijevbe vezetett, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélést. Pár nappal később már Moszkvába vette az irányt a magyar elnöki különgép, és a Kremlben Vlagyimir Putyin orosz elnökkel cserélt eszmét Orbán.

Orbán Viktor Pekingben Fotó: Facebook/OV

A misszió pedig nem áll meg, ugyanis Moszkva után Pekingbe repült a magyar miniszterelnök, és ismét Hszi Csing-pin elnökkel találkozott – noha alig két hónapja járt Budapesten a kínai vezető –, ám ez kisebb részben a háborúról, inkább a magyar–kínai gazdasági érdekek egyeztetéséről és a beruházásairól szólt. Orbán pedig nem áll meg, már útra is kelt Washingtonba, ahol ahol július 9. és 11. között találkozót tartanak a NATO-tagállamok állam- és kormányfői. A magyar miniszterelnök ezután egy ötödik utat is kilátásba helyezett az EU vezetőihez, ugyanis ők lennének az ötödik és egyben utolsó állomása a békemissziónak. A kérdés, hogy a soros elnökség élén eljut-e még oda Orbán Viktor.

Ugyanis hétfő délután Rikard Jozwiak, a Szabad Európa külföldi tudósítója X-oldalán megszellőztetett egy információt, mely szerint az EU nagykövetei azt fontolgatják, hogy elveszik Magyarországtól a soros elnökség státuszát.

Az uniós nagykövetek szerdán Magyarországról és Orbán Viktor legutóbbi útjairól, nevezetesen a Oroszországban tett látogatásáról tárgyalnak. Nem valószínű, hogy ez megtörténik, de ahogy valaki fogalmazott, ismét elővették az elnökség elvételének aktáit

– írta a bennfentes újságíró.