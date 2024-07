Gyalázatos, hogy miként lopták egy nő pénzét a bankkártyájáról – Itt a trükk

A bankkártyája végig nála volt, mégis egy millió forintját emelték le a számlájáról egy nőnek. Korábban adathalászok egy amerikai médiaszolgáltató nevében ügyes trükkel elkérték az adatait és azzal garázdálkodtak.

Egy nő egy Tolna vármegyei kisvárosban tett feljelentést – írja a police.hu. Július elején ugyanis a bankja üzenetéből értesült, hogy a folyószámláján gyanús tranzakciók történtek, ezért zárolják. Kiderült: június 29-e és július 5-e között 40 vásárlás során körülbelül 1 millió forintját költötte el valaki Franciaországban.

Adathalászok egy millió forintot loptak el egy nő bankkártyájáról/Fotó: 123rf.com

Hirtelen nem is tudta mire vélni a történteket, ugyanis a hozzáférési adatokat csak ő ismerte, az egyetlen bankkártyája pedig végig nála volt. Később eszébe jutott, hogy korábban kapott egy SMS-t egy német telefonszámról SMS-ben egy amerikai médiaszolgáltató nevében és egy e-mail is érkezett ezzel egy időben, ahol a lejárt előfizetése meghosszabbításához kapott egy linket. Az egyik platformon a kérdőívet ki is töltötte, vagyis megadta az adatait.

Így lehetőséget biztosított az adathalászoknak, hogy a számlájához hozzáférjenek. Első lépésben a napi vásárlási limitet emelték meg, majd költekezésbe kezdtek.

A rendőrség az eset kapcsán felhívja a figyelmet, hogy ismeretlen, de még ismertnek vélt feladótól kapott üzenetben érkező linkre ne kattintsanak rá! Előtte ellenőriznék annak valódiságát! Árulkodó jel lehet, ha külföldi telefonszámról érkezik SMS, hazai szolgáltatással kapcsolatban! Az üzenet szövegében helyesírási hiba lehet, vagy a megfogalmazás gyanús. Ha nincs értesítési szolgáltatás beállítva a tranzakciókról a szolgáltatónál, érdemes gyakrabban ellenőrizni a folyószámla egyenleget.