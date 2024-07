Kiszivárgott Orbán bizalmas levele – Nagyon meglepődött Putyin, és félő a borzalmas emberveszteség növekedése

Orbán Viktor levélben tájékoztatta az Európai Unió vezetőit, hogy miért és mit tett a békemisszióján.

Úgynevezett békemissziója, azaz kijevi, moszkvai (és pekingi) útja után Orbán Viktor levélben tájékoztatta az Európai Unió vezetőit, köztük Charles Michel tanácsi elnököt tárgyalásai eredményeiről – írja az Ukrajinszkaja Pravda. A cikkról a Telex számolt be, amely azt írt, hogy az ukrán lap megszerezte a július 5-i datálású levelet, amiben Orbán megnyugtat mindenkit, ő „nem állt elő semmilyen javaslattal vagy fejezte ki véleményét az Európai Tanács vagy az Európai Unió nevében.”

Szerinte minden erre irányuló állítás alaptalan. Mindezt azért is kellet megírnia, mert a tárgyalásokon elhangzott Vlagyimir Putyin orosz elnök szájából is, hogy Orbán az EU soros elnökségének képviseletében lehet jelen Moszkvában. Ráadásul a magyar kormányfő a Facebook-oldalán a látogatásról hírt adó poszt képére is odabiggyesztette a magyar elnökség logóját.

Orbán azt írta az uniós vezetőknek, hogy Putyin hozzáállása a csatatéri helyzethez jelentősen különbözik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökétől. „Putyin nem említette az orosz veszteségeket semmilyen formában” – írta Orbán, aki szerint az orosz államfő azt közölte, tudtával havi 40-50 ezer katonát vesztenek az ukránok (a két háborús fél veszteségeiről csak tippek vannak, mivel egyik fél sem közli azt rendszeresen). Az ukrán veszteségek miatt Putyin meglepődött, hogy az ukrán elnök visszautasította a javaslatot egy átmeneti tűzszünetre.

Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az orosz elnök belemenne egy olyan fegyvernyugvásba, ami nem az ukrán erők átcsoportosítását vagy átszervezését eredményezné. Putyin egyébként a 2022 áprilisi kezdetleges béketárgyalások keretrendszere alapján képzelné el a harcok leállítását, amik nemzetközi biztonsági garanciákat nyújtanak. Ez Ukrajna biztonsági garanciáinak vétójogát jelenti az Ukrajnával szembeni erőszak alkalmazása esetén, és Oroszország a garantálók között látná magát. Moszkva egy kínai-brazil javaslat mentén tárgyalna még, ami nem tesz említést Ukrajna területi integritásáról és szuverenitásáról.

Orbán a levélben a szokásos mondatait is leírja, miszerint Európának békére van szüksége, ami azért nem lehetséges jelenleg, „mert blokkolták a diplomáciai csatornákat, és nincs közvetlen párbeszéd a felek között”. A magyar miniszterelnök szerint az idő kulcsfontosságú faktor, mivel egyre intenzívebbek a harcok, és egyre több az áldozat. A kormányfő szerint ha nem állítják le a harcokat, „sokkal drámaibb veszteségeket és harctéri fejleményeket” fogunk látni a következő két hónapban, mint eddig bármikor.