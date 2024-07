Hőségben elképesztően veszélyes túlmelegedett autót vezetni – Kockázatosabb, mint ittasan

A hőség növelheti a balesetek számát, ugyanis hatására csökken a koncentrálóképesség és nő a reakcióidő.

Hőségben vezetni nemcsak kellemetlen, de veszélyes is lehet. Adunk néhány tippet, hogyan csökkentheti a balesetek kockázatát a forró napokon – írta a webbbeteg.hu.

A hőségben való autóvezetés alapvetően is stresszt okozhat: a hőségben a szív gyorsabban ver, az izzadás és az idegesség pedig fokozódik, emiatt a sofőrök könnyen agresszívebbek lesznek. Mindez maga után vonja, hogy egyre fokozódik a balesetveszély. Egyes szakértők szerint egy túlmelegedett autó vezetésével hasonló kockázatot vállalunk, mintha ittasan ülnénk a volán mögé, ezért érdemes körültekintőbbnek lennünk, ha egy forró nyári napon ülünk volán mögé.

A hőség növelheti a balesetek számát, ugyanis hatására csökken a koncentrálóképesség és nő a reakcióidő. Felmérések szerint közepes mértékű hőterhelés (27 oC) mellett a balesetek száma átlagosan 6%-kal nő. Ha 32 oC van, akkor ez az emelkedés 13%-os, 37 oC mellett pedig 33%. Mindez elsősorban a klímaberendezéssel fel nem szerelt járművekre igaz, és azokra, amik el vannak ugyan látva ilyen eszközzel, de nem használják bennük azokat.

Életveszély

Kisgyerekeket, mozgásukban korlátozott személyeket és állatokat sosem szabad az autóban vagy más gépjárműben bezárva hagyni egyetlen percre sem, mivel a gyorsan emelkedő belső hőmérséklet életveszélyes lehet! Ha az autót közvetlen napsugárzás éri, a belső tér percenként 1 oC-ot emelkedhet, így 30 oC-ról az autó belsejében rövid időn belül akár 70 oC-ra is nőhet a hőmérséklet. Ha árnyékban parkol, akkor se hagyja a járműben se a kisgyerekeket, se a mozgáskorlátozott személyeket, se az állatokat egy percre sem, mert az autóban a hőmérséklet árnyékban is jelentősen nő. Az ilyen meleg pillanatnyi eszméletvesztést, a keringési rendszer összeomlását és halált is okozhat.

Ha nem akar egy felforrósodott autóba visszaülni, lehetőleg árnyékban parkoljon, de jusson eszébe, hogy az árnyék a Nap járásával együtt vándorol. Az autótól távol töltött időtől függően úgy válassza meg a parkolóhelyet, hogy amikor visszaérkezik, az autó árnyékban legyen.

Ha van lehetősége rá, otthon garázsában tartsa a járművet, és csak útnak indulás előtt hajtson ki. Célszerű hamarabb útnak indulni a szokásosnál, számoljon hosszabb menetidővel, szükség szerinti rövid pihenők beiktatásával.

Nem létezik teljes körű, hatékony védelem a leállított autó felmelegedésével szemben. Vannak azonban olyan, speciális anyagból készült autófóliák, melyeket az ablakra lehet rögzíteni, és legalább valamelyest csökkentik a túlmelegedést, de meg ezek sem akadályozzák azt.

Indulás előtt szellőztesse át a járművet!

Ha az autó elviselhetetlenül felmelegedett, várjon egy kicsit az indulással. Nyisson ki minden ajtót, hogy a megrekedt hőség távozhasson!

A nyitott ablakokkal való vezetés a legkedveltebb módszere a hőkiegyenlítésnek. Ez azonban a hosszú időn át való vezetés mellett nem tanácsos. Egyrészt azért, mert nyitott ablakok mellett erősebb a zajterhelés, ami fokozza a stresszt, másrészt a huzat fülgyulladást vagy megfázást is okozhat. Harmadrészt pedig fennáll annak veszélye, hogy rovar (pl. akár darázs, méh vagy bögöly) repül be az utastérbe, ami pánikot kelthet és így komoly balesetveszélyt jelent. Ha ilyesmi történne, körültekintően és óvatos húzódjon félre, amint lehetősége nyílik rá. Hessegesse ki a rovart pl. egy kendő, újságpapír vagy legyező segítségével, és csak akkor kapcsolódjon vissza a forgalomba, ha megbizonyosodott róla, hogy rovar már nincs a járműben.

Mivel a hőség és a stressz megterheli a szervezetet, tartson elég pihenőt, különösen, ha nagy utat tesz meg a volán mögött. Egy pár nyújtó- vagy hajlító gyakorlat segíthet javítani a közérzetet, és nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszon az út során, és ezt rendszeresen tegye.

Tankolás

Rekkenő hőségben ne töltse tele a tankot, mivel magas hőmérsékleten az üzemanyag térfogata megnő, ezért szivároghat, és fennáll a veszélye annak, hogy akár be is gyulladhat. Támpontot adhat, ha tudja, hogy egy 50 literes tank esetében kb. egy liternyi üzemanyagnak való helyet kell szabadon hagyni, tankolásnál ennek megfelelően kevesebbet töltsön a tartályba.

A folyadék a hőségben nemcsak jól esik, de nélkülözhetetlen is. Ám bármennyire is csábító, jéghideg italt ne fogyasszon, mert amellett hogy megfájdulhat a torka, a nagy hőségben fogyasztott jéghideg innivaló fokozott izzadást okoz, ezzel együtt még több folyadékvesztést eredményez. Kerülje a kávét és tealevélből készült teát, a legjobb választás az ásványvíz, a gyümölcstea és a cukrozatlan gyümölcslé.

Az erős napsütés, különösen alacsony napállás idején (napfelkelte után és napnyugta előtt) elvakíthatja vezetés közben. Ennek megelőzése érdekében, jó ha van kéznél napszemüveg. Nem minden típus alkalmas azonban vezetéshez, a megfelelő modell kiválasztásában kérje optikus segítségét, illetve jelezze vásárláskor, hogy autóvezetéshez (is) alkalmas napszemüveget keres.