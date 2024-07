Már megint rászálltak az Orbán-kormányra – Most egy régi fegyvert játszott ki Brüsszel Magyarország ellen

Az Európai Bizottság túlzott deficit eljárás elindít Magyarország ellen. Szerintük gyenge az ország gazdasági helyzete, pontosabban a költségvetésben látnak hibákat.

Az Európai Bizottság tegnap úgy döntött, hogy túlzott deficit eljárás elindítása indokolt Magyarország és hat másik tagállam ellen a 2023-as deficitszámuk, és az előrejelzések alapján, és benyújtotta a tagállamokat tömörítő Tanácsnak az erről szóló hivatalos javaslatot – derült ki a Bizottság keddi közleményéből.

A Portfolio gazdasági portál emeli ki, hogy ebben felidézik, hogy június 19-én már kijött a Bizottság azzal az elemzéssel, amely Magyarország és hat másik tagállam költségvetési helyzete és a kilátásaik alapján úgy látta, hogy indokolt a túlzott deficit eljárásokat megindítani. Azóta beérkezett hozzá a Tanács előkészítő testülete, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felőli vélemény, és ezek alapján tegnap hivatalos tanácsi határozati javaslatot is előterjesztett a Bizottság.

A magyar összesítő oldal mindezt jól mutatja kronológiailag is, és amint a minapi bizottsági elemzés és a tanácsi határozati javaslat is rögzíti: tavaly 6,7%-os volt a GDP-arányos államháztartási hiány, 73,5%-os volt az adósságráta, amelyek mind jóval felette vannak a referenciaértékeknek (3%, illetve 60%) és nem állnak fent azok a különleges mentesítő körülmények, amelyek miatt az eljárás megindításától el lehetett volna tekinteni.

Felróják, hogy Magyarországon nem egyszeri kiugró deficitről van szó, hiszen a 2024-re és 2025-re szóló bizottsági előrejelzés is jóval 3% feletti számokat tartalmaz. Azt is megjegyzik, hogy a magyar kormány 4,5%-os hiánycélt fogalmazott meg idénre (ehhez éppen tegnap jelentett be további kiigazító lépéseket), a Bizottság viszont 5,4%-os deficitet jósolt a tavaszi előrejelzések között.

Most tehát a következő formális aktus az lesz, hogy a Tanács elé kerülnek a határozati javaslatok, és gyakorlatilag biztosra vehető, hogy mind a hét tagállammal szemben megindul a túlzott deficit eljárás. Aztán szeptember körül mindenki kapni fog egy több évre szóló egyéni kiigazítási pályát, amely a sajátosságokat is figyelembe veszi majd.