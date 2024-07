Fillérekért vásárolható itt használt bútor – El sem hinné, hol kell keresni az extrém akciós tárgyakat

Sokan nem gondolnák, de az egykor FKF-ként ismert, ma már MOHU Budapest Zrt. néven futó fővárosi kukáscégtől lehet ma a legolcsóbban használt bútort venni. A cég két boltot is üzemelten a fővárosban, ahol pár ezer forintért is vásárolhatunk kanapét, szekrényt, de akár könyveket is.

Fotó: 123rf.com

Ez a rendszer nem csak azoknak jó, akik olcsón szeretnének különféle használati tárgyakat venni, de azoknak is, akik nem akarják kidobni a már nem használt dolgaikat, mert amúgy még tökéletesen funkcionálnak – írja a Pénzcentrum.

A vállalat két Szemléletformáló és Újrahasználati Központot üzemeltet:

· Az egyik a XV. kerület Károlyi Sándor utca 166. szám alatt,

· a másik a XVIII. kerületben, a Besence utca 1/A szám alatt található.

A MOHU a lapnak elárulta, a lakosság díjmentesen hozhatja be a számukra már felesleges, de az eredeti funkciójukat még maradéktalanul betöltő, használható állapotban lévő – nem hálózati árammal működő – tárgyaikat, pl. babafelszerelést, játékot, sporteszközt, bútort, könyvet, konyhafelszerelést, lakberendezési tárgyat, szerszámokat, lemezeket, DVD-t. A hálózati árammal működő eszközök leadására érintésvédelmi okokból nincs lehetőség (törpefeszültséggel, vagy elemmel működő eszközök leadhatók).

A vásárló a vételárat tulajdonképpen nem is a tárgyakért fizeti, hanem azok tárolási költségének fejében, melyek az adott használati tárgyak méretétől függően változnak. A bruttó tárolási díjak értelmében az alábbi árakon vásárolhatunk:

· 100 Ft: pl. könyv, CD, DVD, apró konyhacikk, kisebb plüss játékok

· 300 Ft: pl. egyéb gyerekjáték, közepes táska, dekoráció, társasjáték, kisebb váza

· 500 Ft: pl. táska, kisebb sportszer

· 1000 Ft: pl. szék, kisbútor, éjjeliszekrény

· 3000 Ft: pl. asztal, szekrény, egyes kanapék, fotelek, ágyak

· 5000 Ft: pl. egyszemélyes ágy, kanapé

· 7000 Ft: pl. használati lakberendezés (egyes ágyak, szekrények)

· 10000 Ft: pl. komplett ülőgarnitúra, konyha bútorsor, nappali bútorsor, franciaágy.