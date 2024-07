Hadházy Ákos az ÁVH-hoz hasonlította a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Hadházy Ákos nagy nehezen megtalálta a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, hogy átadja nekik az az orosz hacker támadásról szóló bedványát – kevés sikerrel. Majd az ÁVH-hoz hasonlította a működésüket.

Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

"Hát, végül nem mert egyetlen élő ember sem kijönni a "Szuverenitásvédelmi" Hatóságtól és átvenni egy beadványt, amit már több, mint egy hónapja elküldtem nekik elektronikusan, de annyit sem válaszoltak rá, hogy böff" – kezdi Facebook posztját Hadházy.

Eddig csak mailben tudtam küldeni az orosz hacker támadásról szóló beadványomat, mert egyszerűen nem lehetett tudni, hogy fizikailag hol van az "államvédelmi" hatóság. Levelet sem lehetett küldeni nekik, mert nem tudtuk, hol vannak. A honlapukon a parlament (Kossuth tér 1-3) címét adták meg levelezési címként, de onnan visszajött a levelünk és a parlamenti postázó munkatársainak fogalmuk sem volt, hova kellene elvinniük a küldeményt...

"Most legalább már van címünk (Sánc utca 7), így tudjuk, hova kell levelet küldeni (hátha a postást beengedik) és tudjuk, hogy hol lehet adott esetben majd tüntetni... Mert ok már most is lenne rá."

Az első intézkedések is azt mutatják, hogy a hibrid rezsimben "Szuverenitásvédelmi" Hivatal feladata majdnem ugyanaz, mint a kommunista diktatúra "Államvédelmi" Hivatalának: az ellenzék, a független sajtó, civil szervezetek megfélemlítése, totális megfigyelése és aztán a propagandában lejáratása

- közölte a politikus.

Örülhetünk, a gyönyörű gellérthegyi villában méltó körülmények között végezhetik aljas munkájukat, mint ahogyan a nyilas verőlegények és a kommunista ávósok is az akkori Budapest egyik legelegánsabb helyén, az Andrássy 60-ban fáradozhattak a szuverenitásvédelemért

- zárta sorait.