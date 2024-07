Orbánnak nem várt helyről érkezett hatalmas dicséret

Nagy Attila Tibor politológus, a Spirit FM Naphíre műsor vendége volt, ahol Gavra Gáborral beszélgetett a választási kampányról, és Orbán Viktor békemissziójáról.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Magyar Péter friss hús volt” – kezdte a beszélgetést Nagy Attila Tibor, majd hozzátette: „erre egyetlen egy más magyar ellenzéki párt nem volt képes az elmúlt 14 évben”.

Hamar visszaterelődött a szó Orbán Viktorra, akiről a politológus úgy vélekedett, hogy

a miniszterelnök azért a kampány után különösen, főleg az utóbbi egy-két hétben, visszavette erőteljesen a kezdeményezést.

Szerinte egészen pontosan két eseménnyel: „az egyik vonalon ugye a frakcióalapítás, a Patrióták frakciójának a sikeres megalapítása volt”. Majd a másodikkal folytatta úgy, hogy

azért valljuk be, hogy ez sem mindennapi a magyar politikában, hogy a miniszterelnök egy héten belül képes Kijevbe, Moszkvába, Pekingbe, majd kisvártatva Washingtonba menni.

„Ezt is mondjuk ki” – folytatta – „csattanós választ adott megint azokra a kritikákra, amelyek szerint a magyar miniszterelnök már elszigetelődött. Most már tényleg elszigetelődött. Most már hihetetlenül elszigetelődött!” „Persze ezzel nem tagadom”, mondta később Nagy Attila Tibor, „hogy a mainstream politikai erők és sajtó, média részéről ő egy elutasított személy a politikájával együtt” – idézi a Mandiner.

A Patriótákról úgy vélekedett az elemző, hogy Orbánnak volt egy olyan álma, még az EP választások előtt, hogy az úgynevezett szuverenista erőkből létrehozzon egy nagy, jobboldali frakciót a parlamentben. Szerinte korábban „a Fidesz sehova nem tartozott”, sőt azt is elmondta, hogy „annyiban azért hűtenem kell a kedélyeket, hogy ez a Patrióták Európáért képviselő csoport nem tartozik az Európai Parlament többségét alkotó erőkhöz”.

Önmagában az egy elismerésre méltó teljesítmény, hogy több nagy fontosságú, világpolitikailag releváns vezetővel is képes néhány napon belül tárgyalni.

- fejezte ki véleményét Orbán békemissziójáról.

A békemissziós tárgyalásokra térve Nagy Attila Tibor úgy fogalmazott, hogy „aki Magyarország miniszterelnökeként képes néhány napon belül az ukrán államfővel, az orosz államfővel, a kínai államfővel – tehát egy szuperhatalom vezetőjével – tárgyalni, és hajlandók őt fogadni, az nem lehet egy komolytalan ember”.

Íme a teljes adás: