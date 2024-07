Vitézy kontra Karácsony – Így áll most a szavazatok újraszámolása

Továbbra is zajlik a főpolgármester-jelöltekre leadott szavazatok újraszámolása. Csaknem a kétharmadán túl vannak, alakulni látszanak az eredmények is.

Szavazólap-minták a főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak sajtónyilvános újraszámlálásán a Nemzeti Választási Irodában 2024. június 14-én. A Nemzeti Választási Bizottság június 12-i ülésén rendelte el a főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak újraszámlálását. A bizottság döntésében arra hivatkozott, a bizonyítékok alapján alappal merülhet fel, hogy nagy számban vannak olyan érvénytelennek nyilvánított szavazatok, amelyeket a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése szerint érvényesnek kell tekinteni. Az NVB szerint a választás eredményének megnyugtató megállapítása érdekében indokolt az újraszámolás – Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Vitézy Dávid ismét számot vetett a szavazatok újraszámlálásának eredményeiről. Megmutatott egy érvényesnek számolt, ám valójában hibás és érvénytelen szavazólapot is.

- kezdi posztját Vitézy.

Mindegy is, hogy melyik jelöltnek volt beszámítva, mindhármunknál találtak ilyeneket több kerületben is, százas nagyságrendben. Az érvényesek közé keveredett érvénytelen szavazatok mellett a téves jelölthöz elszámolt érvényes szavazatokból is viszonylag sokat találtak a mai újraszámlálás során.