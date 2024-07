Egy tekintélyes közgazdász, az MNB volt elnöke nyugtalanító állítást tett a magyarok jövőjéről

Bod Péter Ákos, közgazdász, egyetemi tanár az MNB volt elnöke azt nyilatkozta: megszorítások várnak az országra. A professzor szerint a kormány elkezdte az adót emelni.

Túlzott deficit eljárást indít az Európai Bizottság Magyarország és hat másik tagállammal szemben. Az EU a koronavírus járványt követően tavaly már fegyelmezett gazdaságpolitikát várt a tagállamoktól, azonban a magyar költségvetési hiány a vártnál is magasabb, a GDP 6,7 százaléka volt. Ráadásul a Bizottság az idei és a jövő évi magyar hiánycélt sem tartja teljesíthetőnek.

Bod Péter Ákos Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Bod Péter Ákos, közgazdász, az MNB volt elnöke azt nyilatkozta az ATV Híradónak:” „Mindenképpen komolyan kell venni. A közösen formált szabályok lazábbak, nem is lazábbak, rugalmasabbak, mert azt mondják, lehetetlent nem várnak el egymástól a tagállamok, de tegyenek igazi erőfeszítést. Az erőfeszítés pedig azt jelenti, hogy le kell vinni a deficitet, akár visszafogva a kiadást, ezt tanácsolják a közgazdászok, vagy pedig növelni az adóbevételt, hát ez is előfordulhat, nálunk ez már meg is kezdődött.”

Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök szerint megszorítások várnak az országra. A Corvinus egyetemi tanára, Csaba László a várható gazdasági helyzetről is beszélt:

Mindenfelé, az élet minden területén érzékeljük azt, hogy aki teheti, emeli az árakat, el nem ítélhető módon, de lélektanilag el nem ítélhető módon a tavalyi évre hivatkozva

Ez mindenre vonatkozik, és csöndben mondom, amikor az állam ebben rossz példával jár elöl, tehát például a bírságokat nagyobb mértékben emelik, megkétszerezik, adott esetben megháromszorozzák, akkor egy olyan üzenetet küldenek a piaci szereplőnek, hogy van kint pénz emberek, van miből elvenni, tette hozzá Csaba László.