Allergiások százainak hoz megkönnyebbülést – Nem tudják, hogy függőséget okoz

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss pollenjelentése szerint hamarosan érkezik az idei parlagfűszezon. Emiatt több ezer allergiás rohan majd a patikába gyógyszerért és orrsprayért, azonban utóbbi függőséget is okozhat, így nem árt vigyázni.

Fotó: 123rf.com

A lágyszárú allergének közül a csalánfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas, a pázsitfűféléké és az útifűé az alacsony-közepes tartományban alakulhat. A lórom, a kenderfélék, valamint a libatopfélék, a gyékény, a sásfélék, az ernyősvirágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. Több helyen regisztrálták már az üröm, illetve a szerbtövis és a rézgyom virágporát is – még legfeljebb alacsony koncentrációban.

A fák közül jellemzően alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a ciprus- és tiszafafélék, a hárs, a szelídgesztenye, valamint a fenyőfélék pollenje – közölte az NNGYK.

Az elmúlt évekhez képest eddig csapadékosabb és melegebb nyár kedvezett a parlagfű növekedésének. A parlagfű pollenszemei már több helyen megjelentek a levegőben, még tüneteket nem okozó, alacsony koncentrációban. Az előrejelzések alapján azonban július utolsó hetére a parlagfű pollenkoncentrációja országos viszonylatban elérheti a tüneteket okozó közepes szintet

- közölték.

Moric Krisztina allergológus főorvos a Pénzcentrumnak elmondta,

kétféle megoldás lehetséges a tüneti terápia során: az antihisztamin tabletták, szteroidos orrspray-k, szemcseppek alkalmazhatók. A másik az immunterápia, ami a mai korszerű megoldásnak számít, egyrészt mert nem kell az elvégzése után tovább gyógyszert szedni, de legfőképpen, mert véd a szövődményektől is, például az allergiás asztmától.

Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek becslések szerint. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved – orvos által diagnosztizált – pollenallergiában, de egyes becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka érintett. Az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, egyes becslések szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől – közölte a Pénzcentrum.

Nem csoda hát, hogy tömegével rohannak az allergiások a patikákba gyógyszerért. A lap azonban felhívja a figyelmet, hogy sok esetben célszerűbb orvoshoz fordulni, mivel a receptre kapható szerek hatékonyabbak és olcsóbbak is, mint a vény nélkül kapható készítmények.

A Pénzcentrum azonban azt is kiemeli, a magyarok csak 40%-a használja tudatosan pár napig az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket, és csak minden második magyar tudja, hogy 5-7 napos alkalmazás után rájuk lehet szokni. Minden 20. magyar allergiaszezonban is az ilyen orrspray-khez nyúl, és nem tart a rászokástól, holott ezeket célzottan nátha, influenza stb. esetén a bedugult orr gyors kidugítására szabad csak alkalmazni maximum egy héten át, ahogyan ez a tájékoztatójukban is szerepel. A lap által említett kutatás szerint a lakosság 9%-a volt már orrspray-függő, 6%-a pedig jelenleg is az.