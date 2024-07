Durva kánikula: Irtózatos magas büntetést kap, ha ma ezt teszi – Még véletlenül se gondoljon erre

Az erdők is nagy veszélyben vannak a kánikula alatt, mivel egy kis szikra is katasztrófát okozhat ezért most az egész országra tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ha valakit rajtakapnak, hogy most a hőségben szalonnát süt az erdőben, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

Egyre súlyosbodik az aszályhelyzet hazánkban hiszen az elmúlt időszakban a csapadék mennyisége csak helyenként haladta meg a 10 millimétert, így az ország nagy része száraz maradt. A talaj felső rétegei is kritikusan vízhiányosak. A gazdák most öntözni kényszerülnek hiszen a jelenlegi hőségben néhány nap alatt tönkre menne az idei termés. Az ATV Híradó riportot készített erről a helyzetről.

A legnagyobb problémát a keleti országrészben a kukorica szenvedi el a melegben. Legalábbis ezt állítják a gazdák, hiszen nagyon kritikus ez az időszak a növénynek, mivel most virágzik, ami meghatározó a termékenyítés szempontjából.

„Hát ilyenkor bejelentés érkezik hozzánk ugye nyilván vonulunk az érintett helyszínre és megnézzük valóban van e tűzeset. ha igen és valóban tüzet gyújtottak, és a helyszínen van a személy, aki ezt elkövette, akkor ellene hatósági eljárás keretén belül eljárást indítunk majd a helyi jegyző is megbírságolja” – magyarázta Bánhegyi Roland Pécsi Tűzoltóság parancsnoka.

A bírság mellett viszont arra is számítania kell a sütögetőnek, hogy a tűzoltók vonulási költségét is ki kell majd fizetnie az államnak, mivel ez indokolatlan riasztásnak minősül.