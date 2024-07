Áll a bál Pakson – Váratlanul bezárták az atomos múzeumot

Nem fogadhat látogatókat az Atomenergetikai Múzeum július 10-től a Paks II Zrt. döntése alapján. A döntés mindenkit meglepett.

Az intézmény közösségi oldalán szűkszavúan annyit írt: őket is váratlanul érte a hír. Bár a fenntartójuk a Paksi Atomerőmű, a múzeum a Paks II. Zrt. területén helyezkedik el. Évek óta ez a jogi helyzet, de az országos szakmúzeum minősítésű intézmény eddig folyamatosan üzemelhetett és fogadhatta a látogatókat.

A múzeum rövid kiírása arra enged következtetni, hogy hirtelen kapták a hírt, hogy nem fogadhatnak látogatókat. A tervezetlenséget az is sejteti, hogy a korábban bejelentkezett látogatókat is most mondják le, arra hivatkozva, hogy Paks II munkaszervezési okokkal indokolva nem engedélyezi számukra a korábban megszokott üzemelést.

A múzeum tárlói Fotó: Facebook/ Atomenergiai Múzeum

Társadalmi innovációnak nevezte a múzeumot Aszódi Attila, a paksi bővítés korábbi államtitkára a Spirit FM Több-kevesebb című műsorában. A szakember hozzátette: a világon vannak olyan erőművek, amelyek egyáltalán nem fogadnak látogatót, ezzel szemben Pakson fogadják a látogatókat, a múzeumba évente közel 30 ezer látogató érkezik.

Az Atomenergetikai Múzeum a Paks II építkezési területe mellett található, így várhatónak tartotta a szakember, hogy egyszer eljön ez a pillanat. A múzeum további üzemelésének mikéntjéről és helyszínéről még semmi részlet nem található. A BME dékánja szerint ugyanakkor nem lehet kérdés, hogy a nemzetközi téren is elismert szakmúzeumnak folytatnia kell a működését, mert komoly munkát végeznek az edukáció terén is.

„Egy ilyen technológia alkalmazása a kölcsönös bizalmon is kell, hogy alapuljon, és igen, ennek a fenntartásában is szerepe van egy ilyen múzeumnak. Új helyszínen, új köntösben, új eszközökkel biztosan tovább működtethető ez a fontos szolgálat, ami ezt a bizalomépítést is szolgálja, és nagyon szívesen állunk mi magunk is rendelkezésre a továbbiakban is, hogyha erre szükség van.” – összegezte Aszódi Attila, aki kollégáival együtt is rendszeresen segítette az intézmény munkáját.