Pokoli napok: a lakások csak negyedében van klíma nálunk

Sokan szenvednek – hazánkban meglehetősen kevés a klímás otthon, még a lakások 30 százaléka sincs felszerelve légkondícionáló berendezéssel, noha egyre több nyáron vannak komoly hőhullámok.

Nem mondhatni, hogy minden esztendőben előfordul akkora hőség, mint most – bár a nyarak egyre melegebbek, s a klímakutatók nem biztatnak sok jóval, véleményük szerint ehhez kell hozzászoknunk a jövőre nézve.

Szegeden például már most is a mediterrán városok átlaghőmérséklete érzékelhető, s már a jelenlegi hőség előtt is így volt – tudatta a telex.hu.

A hőségben a klíma nyújt komoly védelmet, azzal azonban Földünk lakosságának csak 35 százaléka rendelkezik.

Hazánkban alacsony a légkondicionált lakások száma – Fotó: pixabay

Magyarország a világátlag alatt van, ugyanis a 2022-es népszámlálásból az derült ki, hogy hazánkban a lakások mindössze 27,6 százalékában van légkondícionáló.

Vagyis, a 4 millió lakásból 1 millió feletti azok száma, ahol működik klímaberendezés, területileg viszont nagyon eltérő, hogy hol.

Szegeden például a megyei jogú városok közül a legnagyobb arányú a lakások légkondícionálóval való felszereltsége – mint kiderült, nem véletlenül –, itt minden második otthonban (46 százalékban) van légkondícionáló.

Győrben az arány csak 31 százalék, Miskolcon pedig 19 százalék. A legmagasabb arányokat a legmelegebb térségeinkben, az Alföldön lehet megfigyelni.

Nagyon alacsony a légkondícionálóval ellátott lakások aránya a legszegényebb, aprófalvas térségeinkben, Borsod- és Heves vármegye északi részén, Nógrád vármegyében, Baranya és Somogy vármegyék határtérségében például.

A klímával felszereltség jóval magasabb arányú a sok új ingatlannal rendelkező Budapesten vagy a nagyváros környéki elővárosi térségekben – de jól állnak ezen a téren a turisztikailag frekventált települések is. Halászteleken például az ingatlanok több mint felében van klíma, de a Balaton környéke vagy Hajdúszoboszló is jól felszerelt.

Vannak lényeges különbségek Budapest kerületei között is: azokban a belsőbb kerületekben, ahol sok a műemléki védettségű épület, a légkondícionálóval való felszereltség 30 százalék alatti, de a XIII. kerületben például 40 százalék feletti, amire az is magyarázat lehet, hogy a panel lakótelepi ingatlanoknál magas az arány.