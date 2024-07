Lázár János durván nekiment a Coca-Colának – "Fanta helyett csak Hanta!"

Lázár János szigorítaná az élelmiszerek minőségét szabályozó törvényt. Ezt annak apropóján közölte, hogy a Pénzcentrum hétfőn megírta, a narancsos Fanta üdítőital gyümölcstartalma számos európai országban magasabb, mint Magyarországon forgalmazott termékben. Bár a Nébih korábban is vizsgálódott ez ügyben, nem találtak szabálytalanságot.

Fotó: MTI/Vajda János

Hétfőn egy olvasói jelzést körbejárva a Pénzcentrum megírta, hogy számos európai országban eltérő a boltokban kapható narancsos Fanta üdítőitalok összetétele. A cikkben a fő példa az Olaszországban kapható termék volt, amelynek a gyümölcstartalma 12%-os, szemben az itthon kapható üdítővel, amiben 5% – írja a lap.

A dologra a Fantát gyártó Coca-Cola a honlapon is felhívja a figyelmet, mint írják:

A Fanta Narancsot Európa-szerte gyártjuk, és a különböző országokban eltérő lehet a gyümölcslétartalma. Az egyes országokban a gyümölcstartalom többnyire hasonló a helyben kapható hasonló termékekéhez, valamint összhangban van az érvényes helyi szabályozásokkal. A Fanta Narancsot Európa-szerte cukorral vagy cukor és édesítőszerek kombinációjával édesítik. Folyamatosan dolgozunk az italaink cukortartalmának csökkentésén, ezért előfordulhat, hogy a termékben lévő édesítőszerek és cukor aránya országonként eltérő. A helyi termékjellemzőket mindig feltüntetjük a csomagoláson, hogy Ön a teljes összetevő- és tápértékinformáció birtokában élvezhesse az italt.

A lap megkeresésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elmondta, hogy már 2017-ben vizsgálta a Fantát, és akkor is arra jutottak, hogy a különböző európai országokban más-más gyümölcstartalommal forgalmazzák a terméket. Ugyanakkor, egyebek mellett azt közölték:

mindezek az eltérések – a gyártói nyilatkozat figyelembevétele mellett – jogszerű és objektív okokkal indokolhatók, mert nemzeti jogszabályunk nincs az üdítőitalok gyümölcslé-tartalmára vonatkozóan, míg más tagországokban létezik ilyen szabályozás.

A Nébih válaszában azzal is magyarázta az eltérő összetételt, hogy "a nemzeti ízpreferenciák is változók lehetnek".

A Fanta-ügy miatt kedden Lázár János is megszólalt. Az építési és közlekedési miniszter is hosszas Facebook-posztot jelentetett meg a témában. Mint fogalmazott, bár véleménye szerint nem kell cukros üdítőt inni, de ha valaki erre akarja költeni a pénzét, hát tegye, viszont az eltérő receptúra kapcsán hosszasan kifogást emelt. A gyártók mellett a Nébih felelősségéről is szót ejtett.

Az élelmiszerek minőségét szabályozó törvényt szigorítani kell! Biztosítani kell, hogy fogyasztóként képesek legyünk nyomon követni az élelmiszerek útját

- írta többek között a posztjában Lázár János.

A Pénzcentrum közölte, a hétfőn megjelent cikkük nyomán a miniszter mellett a parlamenti pártok közül a Demokratikus Koalíció is azt közölte: a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordul az ügyben.