Bődületes büntetést kap, aki ezt megteszi – A durva kánikula miatt több millió négyzetméter égett le már Magyarországon

Mivel meghosszabították a vörös riasztást, ezért az egész országban továbbra tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani.

A hőségriasztás július 7-i kezdete óta 317 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Az azóta leégett terület nagysága 3,2 millió négyzetméter – derült ki az országos tisztifőorvos és katasztrófavédelem közös közleményében.

Fontos tudni! A tűzvédelmi bírság bizonyos esetekben akár a több milliós összeget is elérheti! A Propeller korábban írt róla, hogy az erdők is nagy veszélyben vannak a kánikula alatt, mivel egy kis szikra is katasztrófát okozhat ezért most az egész országra tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ha valakit rajtakapnak, hogy most a hőségben szalonnát süt az erdőben, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

Képünk illusztráció Fotó 123rf.com

Hát ilyenkor bejelentés érkezik hozzánk ugye nyilván vonulunk az érintett helyszínre és megnézzük valóban van e tűzeset. ha igen és valóban tüzet gyújtottak, és a helyszínen van a személy, aki ezt elkövette, akkor ellene hatósági eljárás keretén belül eljárást indítunk majd a helyi jegyző is megbírságolja

– magyarázta egy tűzoltóparancsnok.

A bírság mellett viszont arra is számítania kell a sütögetőnek, hogy a tűzoltók vonulási költségét is ki kell majd fizetnie az államnak, mivel ez indokolatlan riasztásnak minősül.