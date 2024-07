50 fokban dolgoznak a szakácsok a Balatonon – Ez az igazi pokol konyhája

A forró nyári napokban a Balaton partján sem kíméli a vendéglátósok munkáját a hőség. A konyhákban akár 50 fokot is elérheti a hőmérséklet, miközben a pincérek és szakácsok igyekeznek kiszolgálni a vendégeket.

Fotó: 123rf.com

A Balatoni Turizmus Szövetség arra kéri a nyaralókat, hogy legyenek türelmesek és megértőek a dolgozókkal szemben. Egy kedves mosoly, egy köszönetnyilvánítás sokat jelenthet, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a forró nyári napok elviselhetőbbek legyenek számukra.

Fekete Tamás, a BTSZ alelnöke elmondta, az éttermek konyháiban pokolian forrók ezek a napok, a pincérek és a konyhai dolgozók emberfeletti körülmények között végzik a munkájukat. Miközben mi italokkal, ízletes ételekkel hűsölünk, ők a forró gőzben, a tűzhelyek mellett izzadnak, hogy kiszolgáljanak minket. Gyakran 40-50 fok körüli hőmérsékletben dolgoznak, magas páratartalomban – közölte a Mindmegette.

A pincérek és a konyhai dolgozók is emberek. Ők is elfáradnak, izzadnak, néha hibáznak is. De semmiképpen nem érdemelnek tiszteletlen bánásmódot. A vendéglátásban dolgozók is hozzájárulnak nyári pihenésünkhöz, kikapcsolódásunkhoz. Így legyünk türelmesek, kedvesek és hálásak a munkájukért. Egy mosoly, egy köszönet sokat jelenthet nekik, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a forró nyári napok elviselhetőbbek legyenek számukra is