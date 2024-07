Olyan hőség van, hogy megfő a gyümölcs a fán – Óriási a baj

A kirívó meleg és az erős UV-sugárzás egyre inkább kihat a hazai gyümölcstermelésre is. Több helyen elindult a szezonális gyümölcsök kényszerérése, amely alaposan feladja a leckét a termelőknek, és komoly károkat okoz a termésben is.

Fotó: 123rf.com

Az Agrárszektor információi szerint ha mennyiségben egyelőre nem is, minőségben és a gyümölcsméretekben máris érezteti a hatását a hőhullám és a mára rendszeresen jelentkező erős UV-sugárzás is.

A meggy megúszta az idei hőséget, bár a túl sok eső még így is meglátszott a termésen, sokszor repedtek voltak a gyümölcsök.

Apáti Ferenc, a FruitVeB, Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a lapnak elmondta, hogy

a gyümölcsöknek a forró nyár sem tesz jót. Ebben a melegben nem rendesen érik a barack, hanem szinte megfő, kényszerérik. Nem normális ez a meleg, még az egyébként melegigényes őszibaracknak sem.

Ilyen esetekben a szürettel kapcsolatban felmerülnek problémák, a termelők arra törekednek, hogy jó minőségben le lehessen szedni az őszibarackot, amelyet egyre nehezebb időzíteni.

A jelenség általános, nem csak az őszibarackot érinti. A hőstressz gyümölcsfajtól függően 32-34 fok között már problémákat okozhat minden állományban. Ilyenkor a növénynek már nincs energiája fotoszintetizálni, bezárja a sztómáit, és kizárólag a túlélésre törekszik. Külön gond az is, hogy éjszaka is nagyon meleg van ezekben a napokban, vagyis ha nappal nagy nehezen megtermel valamennyi a szénhidrátot, azt éjszaka „ellélegzi” a növény – közölte a lap.

Mindez azt eredményezi, hogy amikor ilyen meleg van, akkor a gyümölcsök méretnövekedése szinte megáll, hiszen a növény energiái a túlélésre mennek el. Eközben az érési folyamatok felgyorsulnak, de az nem egy rendes, normális lefolyású átalakulás, hanem egyfajta kényszerérés. Így nem alakulnak ki a megfelelő zamatanyagok, a megfelelő cukortartalom.

A szakértő kiemelte, a hőség mellett a néha szokatlanul erős UV-sugárzás is kifejezetten nagy problémát okoz a gyümölcsösökben, hiszen ez is komoly stresszhatást jelent a növényeknek és magának a termésnek is. Megég a gyümölcs felülete, világosbarnás foltok keletkeznek rajta, az pedig innentől kezdve legfeljebb ipari gyümölcs lehet.