Elment strandolni, 19 milliót csaltak ki tőle

A telefonos csalók nem állnak le a nyári szünetben sem. Folyamatosan próbálnak hozzáférni a gyanútlan emberek bankszámláihoz. Sajnos még mindig nagyon sokszor járnak sikerrel. Keszthelyi nőt vertek át a csalók, 19 millióval lopták meg.

Fotó: 123rf.com

A Keszthelyi Rendőrkapitányságon tett bejelentést egy nő arról, hogy július 15-én 11 óra 15 perc körül strandolás közben hívta fel valaki telefonon, aki banki ügyintézőnek adta ki magát. Azt mondta neki, hogy a bankszámláján adathalászatot, függőben lévő utalásokat észleltek, és ezt csak ő tudja visszavonni – közölte a police.hu oldalon pénteken a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A csaló arra kérte a közben otthonába érkező áldozatát, hogy töltse le az AnyDesk alkalmazást, és olvassa vissza az SMS-ben kapott azonosítószámokat, hogy megakadályozzák a tranzakciót. Többször megszakított hívásokkal hét órán keresztül volt vonalban az elkövető. A sértett az utasításoknak eleget tett, így közel 19 millió forintot csaltak ki tőle.

A rendőrség kiemeli: a folyamatos figyelemfelhívás ellenére az elmúlt időszakban több hasonló eset történt. Az internetes átverések jellemzője, hogy a telefonálók banki ügyintézőként mutatkoztak be, és közölték, hogy gyanús pénzmozgásokat látnak a számlájukon, ezért biztonsági okokra hivatkozva rávették őket, hogy diktálják be bankkártyájuk számát, lejárati idejét, illetve a hátulján lévő CVC-kódot is. Az adatok megszerzését követően a csalók jogosulatlanul végeztek utalást a sértett bankszámlájáról.

A telefonálók jellemzően egy program telepítésére is kérik az áldozatokat, mellyel valójában távoli hozzáférést biztosítanak maguknak az adott eszközhöz. Ennek az alkalmazásnak a segítségével, mely a legtöbb esetben az AnyDesk vagy a TeamViewer elnevezésű applikáció, a csalók már könnyen le tudják emelni a sértettek pénzét a bankszámlájukról.

Mindig legyen óvatos, ha banki ügyintéző nevében keresik telefonon, banki ügyintézést inkább személyesen a bankfiókban végezzen.