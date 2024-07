Szijjártó Péter Zelenszkijről: "Nehezen tudom türtőztetni magam, hogy ne használjak durva kifejezéseket"

A napokban Zelenszkij ukrán elnök fogalmazott meg kemény véleményt Orbán Viktorról, most Szijjártó Péter volt, aki alig tudta magában tartani a véleményét.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Az ATV kérdésére Szijjártó Péter elmondta, “türtőztetnie kell magát”, hogy ne használjon durva kifejezést, amiért Zelenszkij “minősíthetetlen szavakkal” illette a magyar miniszterelnököt.

“Minél később beszélek róla, akár másodpercekkel is, abban reménykedem, hogy sikerült néhány olyan kifejezést leküzdeni magban vagy magamban tartani, ami eszembe jutott elsőre” a kérdés hallatán – ezzel kezdte a válaszát Szijjártó Péter az ATV kérdésére, hogy kommentálja, hogy Zelenszkij ukrán elnöke azt mondta az angliai politikai csúcson, hogy Orbán Viktor elárulta Európát, amikor elment Putyinhoz.

A lap azt is hozzáteszi, hogy Zelenszkij azt is mondta a Guardian szerint, hogy az EU összes problémáját meg tudják oldani a magyar miniszterelnök nélkül, az ő békemissziója nélkül is.

A külgazdasági és külügyminiszter egy más témában tartott sajtótájékoztatón a lap kérdésére arra hívta fel a figyelmet, hogy “Ukrajnában ezerszámra hallnak meg emberek napi-heti szinten”. A magyar-ukrán határon pedig “olyan jelenetek zajlanak, mint korábban az NDK határán” – utalt ukrán napi tízezres menekültekre, akiket a határőrök visszatartanak a videók szerint.

Szijjártó Péter “nagyon érdekesnek“ nevezte, hogy a Nyugat felháborodik a békemisszión, miután Ukrajnában nap mint nap nő a pusztítás mértéke.

“És itt vagyunk mi, akik hajlandóak és elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy beszéljünk arról, hogy békét kell teremteni. És akkor Ukrajna elnöke minősíthetetlen szavakkal illeti a magyar miniszterelnököt. Ezt nagyon nehezen tudom elfogadni, feldolgozni, türtőztetni magam, hogy ne használjak durva kifejezéseket”

A helyzet az, hogy “mi ezt a békemissziót folytatni fogjuk”. Ha nem sikerül békét teremteni hamarosan, akkor az eddigieknél is brutálisabb helyzet alakulhat ki a frontvonalon, “és nehogy egyszer csak azt lássuk, hogy egész Európa lángba borul” – idézte a miniszter szavait az ATV.

Szijjártó Péter szerint azt látjuk, hogy sokan, Ukrajna elnöke is “megpróbálja a NATO-t belerángatni a háborúba”.

Egy NATO-tagállam belerángatása világháborút jelentene – fogalmazott Szijjártó Péter, aki szerint nagyon jó lenne ezt elkerülni.