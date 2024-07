Videóval – Megerőszakolással vádolja a gyereket felrúgó karateedzőt egy volt tanítványa

Egyre durvulni látszik a gyereket felrúgó kareteedző ügye – a szolnoki kalandparkban történt incidenst követően most egy volt tanítványa jelentkezett, azt állítva kamerába, hogy 17 éve a férfi megerőszakolta őt.

Egyre több dolog derül ki a múltból is a gyereket felrúgó karateedző kapcsán. A TV2 Tények kamerája elé állt egykori tanítványa, egy lány, aki nevét és arcát is vállalva állítja: a férfi 17 évvel ezelőtt megerőszakolta – tudatta a 24.hu.

Vállalta arcát és nevét a Tényeknek nyilatkozó lány – Fotó: TV2 – Tények

Nádasi Adrienn azt mondta, hogy a férfi lelkileg terrorizálta és erőszakoskodott vele. Előfordult, hogy megfenyegette a közösülés után:

„Azt mondta, szedjem össze magam és ha én ezt bárkinek el merem mondani, vagy nyilvánosságra hozom, akkor ő engem meg fog ölni”

– állítja a lány.

A nyilatkozót több tanítvány is követte, akik rendszeres megalázásokról, bántalmazásokról beszéltek, de úgy nyilatkoztak, hogy arcukat és hangjukat nem vállalták.

„Odajött hozzám és azt mondta a többieknek: ezért ne legyen hosszú hajatok, majd megfogta a hajamat, lerántott a földre és elkezdett húzni a padlón”

– mesélte az egyik lány.

A fiatalok azt is elmesélték a kamerába, hogy nyílt titok volt: végsőkig manipulálta a tinédzser lányokat az edző és testileg is kihasználta őket. A férfi két megyében oktatott gyerekeket, s véleményük szerint több lányt is megerőszakolhatott – írta a 24.hu.

Mint arról már beszámoltunk, a szolnoki kalandpark július 15-én írásban feljelentést tett a rendőrségen, miután kiderült számukra, hogy egy férfi bántalmazott egy gyermeket a kalandparkban és ezt a biztonsági kamera is felvette.

Arról is írtunk, hogy a férfi a rendőrség közleménye szerint a gyereket felrúgó karateedző jelenleg külföldön tartózkodik, ezért gyanúsítotti kihallgatására még nem került sor.