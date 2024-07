Vége: nem vihetik be az iskolába ezeket a tárgyakat a gyerekek szeptembertől

Keményen szabályozzák szeptembertől, mit vihetnek be az iskolába a gyerekek és mit nem. Rétvári Bence tájékoztatást tett közzé, miszerint tanulást akadályozó tárgy nem lehet a diákoknál.

Minden tárgy bevihető lesz az iskolába, amely segíti a tanulást, de az nem, amely akadályozza azt, vagy veszélyezteti a diákok testi épségét – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán.

Rétvári tájékoztatása szerint a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az iskolákba be nem vihető, illetve korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetet.

Tanulást akadályozó tárgy nem lehet a diákoknál az iskolában – Fotó: pixabay

A javaslat szerint szeptembertől tilos lesz olyan tárgyat az iskolába bevinni, amely

-a közbiztonságra veszélyes,

-amelyet a Büntető törvénykönyv, illetve a szabálysértési jogszabály tilt,

-valamint amely 18 éven aluliaknak nem értékesíthető.

„Nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okoseszközök. A jogszabály betartatásáról az iskolának kell gondoskodnia, a pedagógus ezért jogosult lesz a jogszabály betartásának ellenőrzésére”

– írta Facebook-oldalán Rétvári Bence.

Az államtitkár arról is írt, hogy „a bőnyi iskolai késelési eset is rámutatott, hogy szükséges olyan jogszabályt alkotni, ami segít megakadályozni a hasonló tragédiákat. A jogszabály tervezet szeptembertől felhatalmazza a pedagógusokat, hogy ellenőrizzék, behozott-e a diák magával az iskolába közveszélyes eszközt. Ez az új rendelkezés diákok és tanárok biztonságát szolgálja. Az iskolában a gyerekeknek biztonságban kell lenniük, ezt a jogszabályoknak is elő kell segíteniük.

Egyre több hazai és nemzetközi kutatás támasztja már alá, hogy a diákok iskolai figyelmére, koncentrációjára, teljesítményére egyértelműen rossz hatással van a korlátlan iskolai mobiltelefon használat. Kevésbé tudnak figyelni a tanárra, a tananyagra az órán, ha közben a mobil náluk van, vagy akárcsak a táskájukban hever” – tudatta Rétvári Bence.

Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az is szerepel,hogy „a korábbiakban a kormány digitális konzultációt folytatott le. Ebben a tanárok és igazgatók többsége szükségesnek tartotta az iskolai mobilhasználat szabályozását, mert a mobil eltereli a diákok figyelmét. Elmondható, hogy sokszor nehezíti meg a tanárok oktató munkáját, ha a diákok figyelmét a mobiltelefonokon futó alkalmazások elvonják. Nehezebb a tanárnak úgy fenntartani a diákok figyelmét 45 percen át a tanórán, ha közben vagy akárcsak az óraközi szünetekben a diákok az ingergazdag mobiljaikon függenek.”

„Fontos ugyanakkor, hogy természetesen megmarad a diák lehetősége a mobil használatára az iskolaidő előtt vagy után, szükséges esetben a szüleikkel a kapcsolatot ezen keresztül is tarthatják, illetve ha a tananyag elsajátításához a mobil is szükséges, akkor a tanár engedélyével bevihetik tanórára is a mobilt. Amikor tehát az okoseszköz a tanulást szolgálja, akkor a diákok használhatják, de amikor a tanulást akadályozzák, akkor nem. A szabályozásra az iskolai teljesítmény javítása érdekében van szükség” – írta az államtitkár Facebook-oldalán.

„A magyar tudományos kutatások mellet az UNESCO és az ENSZ kutatásai is igazolják, hogy a túlzott mobiltelefon használat csökkenti az oktatási teljesítményt. Franciaország, Hollandia, Olaszország, Szlovákia és Anglia már határozott lépéseket tett a mobiltelefonok kiszorítására az iskolából.

Az iskolai mobiltelefon használat visszaszorítása az iskolai internetes zaklatások, cyber-bullying esetek számát is csökkenti.

A mobilok, laptopok, táblagépek használata az iskolában a diákok tanulását kell, hogy szolgálják, és nem a figyelmük elterelését a tanulásról” – zárta Facebook-bejegyzését Rétvári Bence.