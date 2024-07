„Az utolsó percig próbáltam úgy megoldani, hogy ne kelljen rá kezet emelnem” – Megütötték Puzsér Róbertet, ez a mondata verte ki a biztosítékot

Tettlegességig fajult egy vita Puzsér Róbert és Ábrahám Róbert, a Pesti Srácok újságírója között. Utóbbi tette közzé Facebook-posztjában, hogy a köztük levő problémát nem sikerült rendezni anélkül, hogy kezet ne emelt volna Puzsérra.

Csúnyán elfajult egy vita Puzsér Róbert és Ábrahám Róbert között – erről a Pesti Srácok újságírója számolt be közösségi oldalán – szúrta ki az index.hu.

Ennek előzménye, hogy régóta üzengetnek egymásnak a nyilvánosság szeme láttára. Ám a vita elmérgesedett, amikor Puzsér Róbert a Pesti Srácok fűszerkesztőjének, Huth Gergelynek azt mondta: Ábrahám Róbert „megélhetése többet ér, mint a becsülete”

Ábrahám Facebook-oldalán írt az esetről:

„Igen, igaz, amit már a kommentekben sok helyen írogatnak. Sokáig, évekig toleráltam a drogos Puzsér hazudozásait, vicceskedő faszságait, cigányozásait és minden egyebet. A mai napon ez már nem sikerült. Nem fogok részletekbe bonyolódni, mert az előbb értem haza a kihallgatásról, de ma is próbáltam a végletekig türelmes maradni”

– írta július 19-én esti bejegyzésében Ábrahám Róbert.

Miután kihallgatást említ, úgy tűnik, rendőrségi ügy is lett a verekedésből – jegyezte meg az index.hu.

Elfajult a vita Puzsér Róbert és Ábrahám Róbert között – Fotó: Facebook.com/Robert.Puzser

„Ha valaki lemaradt, ma Puzsér, vagy bedrogozva, vagy csak unalmában, úgy gondolta, hogy jó poén lesz viccesen cigányoznia, meg buziznia. Végül kiderült, hogy nem volt az. Gyerekeim vannak, feleségem, anyám, akik ugyanúgy olvassák a drogos agymenéseit, ahogy a szektás követői. Az utolsó percig próbáltam úgy megoldani, hogy ne kelljen rá kezet emelnem. Nem sikerült. Kiprovokálta. Aztán meg sikoltozott, mint valami riherongy, miközben a kis spanja elbújt egy kapu mögé és onnan kamerázott” – írta a Pesti Srácok újságírója.

Kiemelte, nem érti, hogy „az, aki ahhoz is gyáva, hogy megvédje magát vagy visszaüssön, miért provokálja a végtelenségig azokat, akik hosszasan újra és újra figyelmeztetik, hogy bizony vannak határok, amiket nem szabad átlépnie” – írta az index.hu.

A verekedést azonban közvetlenül az előzte meg, hogy Puzsér Róbert pénteken kora délután hosszabb írást jelentetett meg közzé közösségi oldalán arról, mit gondol a publicistáról – kettejük üzengetése és előzménytörténete alapján feltételezhető, hogy a posztban leírtak nagy része fikció, gúnyolódás – írta az index.hu.

Mint fogalmazott, „Rostás Tibor, aki a nyilvánosságban Ábrahám Róbert néven lett népszerű, az egyetlen általam ismert személy, aki a vezetéknevét nem magyarosította, hanem zsidósította” – írta Puzsér Róbert. Hozzátette: „Cigány származásúként akart bekerülni a hazai kulturális elitbe, és úgy képzelte, hogy az bizonyára egy zsidó elit, ahová ószövetségi név felvételével vezet az út”.

Majd elismerte, hogy „gyorsan viharossá vált közöttük a viszony” és leírása szerint előfordult, hogy Ábrahám a Spirit FM parkolójában várta „mondván, elkapja egy körre”. [...] Ezért a „magánszférája érdekében a nyilvánossághoz fordult, és kísérletet tett arra, hogy lezárják a viszonyukat” – írta az index.hu.

Puzsér Róbert ezt követően azt írta:

„Kérve kérlek, fejezd be a zaklatásomat. Értsd meg, hogy ez nem szerelem volt köztünk, hanem valami állatias szenvedély, de ezzel a viselkedéseddel még a legizgatóbb együttléteink emlékét is megkeseríted. Belátom, hogy önző voltam, amikor nem figyeltem az érzéseidre, és annak ellenére használtalak hónapokon át, hogy tudtam, ez neked többet jelent. Nem akartam mást, csak a tested, míg te a teljes lényemet és az egész életemet akarod, de értsd meg, hogy senkitől nem várhatsz el mást, mint amit jószántából adni bír. Tudom, hogy megbántottalak, és őszintén sajnálom, de annyira jó volt veled a szex, hogy úgy álltam hozzá, ennyi jár nekem, és nem törődtem a te érzelmi igényeiddel, csak azon a ponton kaptam a fejemhez, amikor be akartál mutatni anyukádéknak – ekkor esett le, hogy te azt hiszed, ez egy párkapcsolat köztünk, de már késő volt, mert te teljesen bezsongtál, és elkezdtél a nyakamra járni, amiből bocs, de mostanra elegem lett.”