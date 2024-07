Óriási baj van Magyarország legjobb borvidékén?

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borlovagrend Nagymestere is nagyon korai szüretre számít az idén. Mint mondta, nem teljesen optimális a helyzet a borászok szempontjából.

Már augusztus első felében elkezdődhet idén a szőlő szüretelése. Ilyen korai szüret utoljára hat évvel ezelőtt volt. A szakemberek szerint a mennyiséggel nem lesz gond, de a minőségen sokat ronthat a forróság és az aszály is – írta a Tolna Vármegyei Hírportál.

Ilyen korai szüret 2018-ban volt utoljára, bár az gyakrabban előfordult, hogy augusztus 20-a után elkezdték szedni a korai fajtákat a szőlőtermelők.

Urbán Péter, a Bodri Pincészet főborásza elmondta, úgy tervezik, hogy a korai fajtákat, így az Irsai Olivért már augusztus 5-e és 10-e között leszedik, az oportót pedig 20-a környékén. Bár a szőlő érése a nagy melegben leáll, de a hőség és az UV sugárzás megviseli a fürtöket. Még szerencse, hogy a tavaszi hónapokban és júniusban volt csapadék a területükön, így az aszály nyomait kevésbé érzik, de a napégést már tapasztalták.

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borlovagrend Nagymestere is nagyon korai szüretre számít az idén. Mint mondta, nem teljesen optimális a helyzet a borászok szempontjából. Véleménye szerint a nagy hőség miatt a savak kiégnek a fürtökből, így erre nagyon kell figyelni, szüretkor. Nagyon fontos jól megválasztani a szüret optimális időpontját. Magas alkoholtartalmú, alacsony savtartalmú borok is készülhetnek, ha nem felkészült a termelő. A mennyiséggel nem lesz gond, bár a lisztharmat és az alacsony létartalmú fürtök okozhatnak meglepetést.

Ami pedig a tavalyi borokat illeti, inkább a fehéreket keresték idén a vásárlók, vörösekből van felesleg a hordókban tartályokban, mondta több, általunk megkérdezett borász. Inkább a könnyedebb borok – rozék, fehér illatosak – fogytak. Több borász is panaszkodott arra, hogy a vendéglőkbe visszaesett a forgalmuk. Régebben a baráti társaságok beültek a vendéglőkbe, kocsmákba egy-egy pohár bor mellett beszélgetni. Mára inkább az a jellemző, hogy megveszik a szaküzletben a bort és otthon isszák meg.

Aki csak szőlőt termel, nincs feldolgozója és azt szeretné értékesíteni, idén nem lesz könnyű helyzetben. A növényvédő szerek ára sokat emelkedett, idén eddig is sokat kellett költeni a permetezésekre, és még nincs is vége a szezonnak, ennek ellenére növekvő szőlő felvásárlási árakra nem igen lehet számítani. Egyrészt van még borból felesleg is a hordókban, vagyis a bor értékesítése lehetne jobb, másrészt inkább csak egy-egy adott fajtát, főleg fehéreket keresnek a felvásárlók.