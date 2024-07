A Fidesz „erős emberének” csapatát cikizte a bátor zsurnaliszta – Első szóra meghátrált

Kubatov Gáor fideszes politikus álltal vezetett Ferencvárosi Torna Club bocsánatkérésre szólította fel a molkupa.hu főszerkesztőjét, aki egy bejegyzésben „fegyencvárosnak” nevezte a csapatot.

A nagy vihart kavart történetről az Index számolt be.

Elég a mocskolódásból. Az FTC bocsánatkérésre szólítja fel Mártha Bencét, a Mol Nyrt. tulajdonában lévő molkupa.hu főszerkesztőjét

– írta a Ferencváros egy szombati közleményben, amelyben úgy fogalmaztak:

Az említett médiamunkatárs, Mártha Bence a közösségi médiában »fegyencváros«-ként hivatkozott az idén 125 esztendős Ferencvárosi Torna Clubra. Az FTC elvárja, hogy a főszerkesztő kérjen nyilvánosan bocsánatot, mert megjegyzésével megsértette az egyesület 2 millió szimpatizánsát, szurkolóját, a klub legendáit, sportolóit, munkatársait.

A Fradi címere Fotó: Facebook/FTC

„A labdarúgó Mol Magyar Kupa eseményeit megörökítő molkupa.hu weboldal kiadója a lap impresszuma alapján a Mol Nyrt., reméljük, a társaság támogatja kérésünk teljesítését. A főszerkesztő több cikket is jegyzett az elmúlt időben az FTC-ről, a bocsánatkérés pedig elengedhetetlen a további együttműködéshez. Annál is inkább, mert a magyar labdarúgókupa versenysorozatának hivatalos platformjától joggal várható el a teljes pártatlanság” – írták a közleményben, amelyre azóta meg is érkezett a válasz Mártha Bencétől.

A főszerkesztő bocsánatot kért, és arra hivatkozott, hogy szabadúszó

Tisztelt Ferencvárosi Torna Club! Ezennel bocsánatot kérek, amiért magánemberként dehonesztáló megjegyzést tettem a klubra. Mivel egy olasz futballal foglalkozó oldalon tettem, a kontextus okán nyilván nem az volt a célom, hogy bárkit is megsértsek, utólag nagyon sajnálom a dolgot!

– írta Mártha Bence.

Hozzátette: Ezt azért a saját oldalamon teszem, mert a megjegyzést is magánemberként tettem, ráadásul szabadúszóként nem állok semmiféle jogviszonyban egyik szervezettel sem, amelyiktől bocsánatkérést várnak az érintettek.

„Ha az én meggondolatlanságom rossz színben tüntetett fel rajtam kívül bárkit, azt őszintén sajnálom, és tőlük is őszinte bocsánatot kérek! Az esetleges következményeket vállalom és elfogadom” – zárta posztját.