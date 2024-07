Mit igyunk az irgalmatlan melegben? – Ez a szakértő válasza

A rozék vagy rozé fröccsök is nagyon népszerűek így nyáron és teljes joggal, hiszen ott is élénk savakról, ropogós gyümölcsökről van szó, viszonylag alacsony alkoholtartalommal, tehát az égvilágon semmi baj nincs a rozé fröccsel sem

Ezt mondta el Tüű Péter, kétszeres magyar sommelier bajnok, champagne és pezsgő szakértő a Spirit FM Veszik vagy isszák? című műsorában kiemelve, hogy a jól behűtött pezsgő is “sok mindenhez működik”.

Hozzátette, hogy a kánikulában valóban szükség van a dehidratálásra, is, tehát a víz vagy folyadékbevitelre, a fröccs tökéletesen megfelel. A Balaton partján, “a lokalitás elvének” megfelelve, akár csopaki rizlinggel, vagy bármilyen Balaton parti borral remek választás a hűsítő fröccs. Sütögetés, grillezés mellé is kifejezetten ajánlja – természetesen mértékkel, és a tűző napon inkább maradjunk a víznél.

A pezsgő egyenlő pezsgő bor Fotó: 123rf.com

A szakember a pezsgőről azt mondta, hogy “a pezsgő, annak ellenére, hogy pezsgő, attól még pezsgő bor.” Elárulta, hogy a pezsgő hivatalos megnevezése is ez, pezsgő bor, tehát ez az alkoholos ital elsősorban bor, de természetesen más karaktere van, máshogy készül, még szüretelni is máshogy kell a pezsgőborhoz szánt szőlőt.

Arra a kérdésre, hogy mi a különbség a champagne és a pezsgő között, Tüű Péter elárulta: Champagne az egy körülbelül 34 ezer hektáros régió Északkelet-Franciaországban, vagy Párizstól északkeletre, és az ott készülő pezsgőket szabad csak Champagne-nak hívni. Tehát ez tulajdonképpen egy ugyanolyan földrajzi eredetvédelem, mint a tokaji bor, vagy a roquefort sajt – magyarázta.

Minden Champagne pezsgő, de nem minden pezsgő Champagne-i

- érzékeltette a különbséget.

Az aktuális pezsgődivatról kiderült, hogy most a száraz pezsgők mennek nagyon, és ez megfigyelhető maguknál a nagy champagne-i házaknál is, hogy az alap kategóriájú, tehát úgymond belépő szintű pezsgőjüket is egyre szárazabbra készítik. A szakember szerint ez ki is mutatható, hogy az elmúlt 20 évben szárazabbak lettek még a közepesen száraz pezsgők is.

Régen viszont, tehát a XIX. században, mondjuk, meg még a XX. század első felében is, sokkal édesebb pezsgők voltak a mindennapiak, tehát akkora cukortartalma tudott lenni egy átlag pezsgőnek, ez nem volt kirívó, mint mondjuk egy tokaji aszúnak, ami manapság már elképzelhetetlen, de ez tényleg így van – mondta el Tüű Péter.

A globális felmelegedésnek a pezsgőre való hatásáról elárulta a sommelier, hogyha csak konkrétan csak Champagne-ról beszélünk, ami híresen évszázadokon át a világ egyik leghűvösebb és legzordabb borvidéke volt, meg egyébként sok szempontból még most is az, tehát ott is a globális felmelegedés olyan szempontból megjelent, hogy már megbízhatóbban beérik a szőlő, hamarabb beérik a szőlő, amikor eléri a fenolos érettséget, akkor már a cukortartalma is magasabb.

Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon leegyszerűsítve fogalmazva kevesebb cukor hozzáadásával is iható a pezsgő

- tette hozzá a szakember.