Több megyében is leszakadhat az ég vasárnap

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap a nyugati és északkeleti megyék kivételével az ország nagy részén 25 fok feletti, délkeleten akár 27 fok közeli 24 órás középhőmérséklet várható. Délután az északkeleti régióban zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket szélerősödés (50-65 km/h) kísérhet, és egyes helyeken jelentős mennyiségű csapadék, esetleg felhőszakadás (> 20-25 mm) is előfordulhat.

Vasárnap délelőtt a hajnalban képződő pára- és ködfoltok gyorsan feloszlanak, és keleten is tovább csökken a felhőzet, bár itt-ott kisebb eső, záporeső még előfordulhat. Napközben sok napsütésre számíthatunk, különösen az ország keleti felén, ahol erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Főleg az északkeleti és keleti régiókban szórványosan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, de másutt is lehet elszórtan eső – írja a penzcentrum.hu

Forrás: Pixabay

Az északnyugati, északi szél többnyire mérsékelt lesz, keleten helyenként élénk széllökésekre is számíthatunk. A zivatarokat erős, néhol viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére pedig 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.

Estére a záporok és zivatarok fokozatosan megszűnnek, a gomolyfelhők összeesnek, és nagyrészt derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 20 fok között lesz, de a hidegre hajlamos területeken ennél pár fokkal hűvösebb, míg a tópartokon és a nagyvárosok belterületein enyhébb lehet a reggel.

Ma véget ér a vasárnap éjfélig meghosszabbított hőségriasztás is.