Támadások sújtják a katolikus templomokat, üzentek a muszlimok: „Mi, muszlimok, nem fogadjuk el ezt a f*** vallást!”

Az utóbbi hónapokban drámai mértékben növekedett a katolikus templomok meggyalázása Franciaországban.

Legutóbb Párizs egyik templomát érték el durva vandalizmusok, amelyek az erőszak legszélsőségesebb formáit ölelték fel.

A vandalizmusra július 14-én, vasárnap éjszaka került sor a Notre-Dame du Travail templomban, Párizs 14. kerületében. A templom falait explicit, erőszakos üzenetekkel festették tele, amelyek háborút, keresztények lefejezését követelték, és a templom felgyújtását fenyegették – írja az europeanconservative.com

Másnap a hívek felfedezték, hogy tűz keletkezett, de szerencsére nem terjedt el, így elkerülhetővé váltak a súlyos károk.

A feliratok nagy része kifejezetten iszlám jellegű volt. Az oltár falain például olyan feliratok voltak olvashatók, mint: „Térj meg Allahhoz, hitetlen, imádkozz naponta ötször”, „Fattyú Jézus, csak egy isten van, Allah” és hasonlók.

A templomban további károkat is jelentettek. A orgonát összetörték, a hangrendszert megrongálták, és az elkövető még ürüléket is hagyott a templom hátsó részén. Egy különösen szimbolikus erőszakos cselekedet is történt: a templom melletti kis közösségi bárban egy fa szobrot találtak a mosogatóban, a szobrot a nyakánál megszúrták egy konyhakéssel, és az alábbi feliratokat hagyták rajta:

„Mária, itt a sorsod”, „Mi, muszlimok, nem fogadjuk el ezt a f*** vallást.”

A templom segédlelkésze, Vincent de Mello atya úgy véli, hogy az elkövető egy elszigetelt, talán „kicsit zakkant” egyén volt, aki nyilvánvalóan „ellenséges és fenyegető” volt, és megjegyzi, hogy nem történt szisztematikus pusztítás. Néhány hónappal ezelőtt a Notre-Dame du Travail már célpontja volt lopásnak és rongálásnak. A plébánia reméli, hogy a város vagy a párizsi egyházmegye támogatást nyújt a videokamerás megfigyelőrendszer telepítéséhez.

Forrás: Pixabay

A Notre-Dame du Travail templom egy munkásnegyedben található Párizsban, amelynek közelében nagy létszámú bevándorló közösség él. De Mello atya a Boulevard Voltaire-nek elmondta, hogy a területet súlyosan érintették a 2023 júniusi zavargások. „A ramadán napján néhány ember megpróbált bejutni a plébánia udvarára, mert tudták, hogy grillezést tartunk” – mondta a pap. Többször is előfordult, hogy fiatalok „Allah Akbar” kiáltásokkal zavarták meg a misét, de eddig ez volt az egyetlen eset. Azóta iszlámista fenyegetéseket antifasiszta graffitik egészítettek ki.

Az anti-keresztény cselekedetek országszerte növekvő mértékben fordulnak elő Franciaországban. A Belügyminisztérium 2023-ban már több mint ezer ilyen esetet számolt, amelyek 90%-a ingatlanok, templomok vagy temetők elleni támadás volt.