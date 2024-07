Orbán Viktor egykori minisztere elárulta, kit látna szívesen Donald Trump ellenfeleként

Vasárnap, magyar idő szerint este háromnegyed nyolckor Joe Biden bejelentette, nem ő lesz a demokraták jelöltje a 2024-es amerikai elnökválasztáson.



Fotó: Facebook/Pálinkás József

Biden egy másik X-posztban azt is megírta, hogy a megüresedett pozíciójában alelnökét, Kamala Harris-t látná legszívesebben.

Harris mellett felmerültek más nevek is, többek között Gretchen Whitmer michigani szenátoré is, akit Pálinkás József, Orbán Viktor korábbi oktatási minisztere is támogat (jelképesen):

Tisztelet Elnök Úr! Joe Biden visszalép az amerikai elnökjelöltségtől. Ezt a döntést csak ő hozhatta meg. Ha későn is, de meghozta. Tiszteletet és elismerést érdemel, hogy meghozta. Kezdésként aligha támogathat mást, mint Harrist. De ez még változhat. Harris nem jó ötlet. Nyíltá kell tenni a versenyt. Go Gretchen (Whitmer)!

- írta Facebook-oldalán Pálinkás József.