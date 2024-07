Hiánycikk lett a ventilátor ebben a városban, megvették az összeset

A napok óta tartó borzalmas kánikula miatt az emberek megrohamozták az elektronikai boltokat, így mostanra mindenhonnan elfogyott a ventilátor. Egész Salgótarjánban hiánycikk lett.

Fotó: 123rf.com

Az utóbbi két hétben, amióta tart az extrém hőség, nagyon sok ventilátort el lehetett volna adni, ha lenne készlet. Azonban az üzletünkben található összes készüléket megvásárolták, még a bemutató darab is elfogyott

– tájékoztatta a nool.hu-t Persik László, a Vásártéren található számítástechnikai üzlet vezetője.

Mint mondta, vitték az asztali-, az álló-, az oszlop- és a vizes-ventilátorokat is. Mivel az egész országban jellemző, hogy megugrott a kereslet, a beszállítók és a nagykereskedések fizikálisan nem képesek teljesíteni a megrendeléseket.

Üzletünkben 3 ezer és 29 ezer forint között lehetett ventilátort kapni, jelenleg azonban kifogyott a készlet. Megrendeltük az eszközöket, azokért akár a budapesti raktárba is felmegyünk, amennyiben ott elérhetők lesznek. Reményeink szerint jövő héten ismét lehet nálunk vásárolni különböző típusú ventilátorokat

- tette hozzá Persik László.

A nagyobb elektronikai üzletekbe betérve ugyanezt tapasztalták. Mivel az elmúlt két-három hétben az összes ventilátort elkapkodták, így a Salgótarján belvárosában található bolt polcai ezen a részlegen üresek.

A Világgazdaság napokban megjelent cikke is arról számol be, hogy a ventilátor mellett már a mobilklíma is elfogyott a boltokból és csúcsra jár a korábban megrendelt klímaberendezések telepítése. Új igényeket legfeljebb nyár végére vesznek fel a minősített szerelők.