Szembemegy a PDSZ a kormány iskolai mobilhasználatot tiltó rendelkezésével

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) nem támogatja a kormány mobiltelefonok használatát korlátozó rendelettervezetét. A szakszervezet szerint a gyermekvédelem ennél sokkal összetettebb téma, és a mobilhasználat korlátozása nem a megfelelő megoldás.

Fotó: 123rf.com

A Telex szerint a PDSZ kiemeli, hogy a tiltott tárgyakra már eddig is léteztek szabályok, és a mobilhasználathoz hasonló intézkedéseket hatékonyabban hozhatnák meg az intézmények maguk. Minden iskolának más a kapacitása, és egyes helyeken akár 800 eszköz tárolását is meg kellene oldani, ami pedagógushiány idején komoly kihívást jelenthet.

A szakszervezet hangsúlyozza, hogy már most is sok iskolában korlátozzák a mobilhasználatot a házirendben, de másutt aktívan alkalmazzák az okoseszközöket a tanítás során. Vannak pozitív tapasztalatok a mobilhasználat korlátozásával kapcsolatban, de a diákok gyakran kijátsszák a rendszert.

Július 18-án jelent meg a kormany.hu-n egy rendelettervezet, amivel a kormány 2024. szeptember 1-től erősen korlátozná, kvázi betiltaná az okoseszközök használatát az iskolákban. Többek között a mobiltelefonok is korlátozott tárgynak minősülhetnek tanítási időben az általános iskolákban, a gimnáziumok 5–12. évfolyamán, a szakgimnáziumok 9–13. évfolyamán. A tervezet szerint a telefonokat reggel ugyan be lehet majd vinni, de az eszközöket a diákoknak rögtön le is kéne adniuk a tanítás idejére – emlékeztet a Telex.