Nagykoalíció? – Durván összefogott Magyar Péter ellen a Fidesz és a DK – ezt állítja a Tisza párt elnöke

Magyar Pétert az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának alelnökévé választották – annak ellenére hogy a Fidesz közösen a szocialistákkal nemmel szavazott

Ezt a közleményt adta ki Magyar Péter, aki azt is kijelentette:

az imént az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának alelnökévé választottak. De történt egyérdekesebb dolog is. A rólam való szavazás során megszületett a Fidesz és a Szocialista frakció (amelyben Dobrev Klára ül) nagykoalíciója az EP-ben. Mikor máskor, mint a magyar alelnökről való szavazáskor.

A Fidesz képviselője, Schaller Ernő a megválasztásom ellen szavazott, ahogy Dobrev Klára szocialistapárttársai is. A DK képviselőjében legalább volt annyi taktikai érzék, hogy nemjött be szavazni, hanem egyik párttársát küldte. Alapvetően titkosszavazásról van szó a személyügyi döntéseknél. A fideszes képviselőnek az volta pechje, hogy először véletlenül név szerinti szavazást rendeltek el és ekkor jól látszott a pirosan villogó szavazógépe. Tehát a Fidesz, amelyik napok óta azon siránkozik, hogy a nagy frakciók kordont vonnak köréjük és nem szavazzák meg a jelöltjeiket különböző posztokra, most inkább együtt szavaz a szocikkal, akik a DK képviselőjét helyettesítették, hogy megakadályozza, hogy egy magyar képviselő (ebben az esetben én) vezető pozíciót kapjon. Összenőtt, ami összetartozik. A Szocialista (DK) -Fidesz nagykoalíció is kevés volt, az Alkotmányügyi Bizottság nagy többséggel alelnökké választott – írta a Tisza párt újdonsült vezetője.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Facebook/Magyar Péter