Ezt tényleg nem láttuk jönni: egy hardcore hippifilmet támogat milliókkal a magyar állam

A ’70-es évek hippikorszakát megelevenítő, magyar–szerb–luxemburgi–horvát koprodukcióban készülő tragikomikus felnövéstörténet, valamint a budapesti underground zenei világban játszódó romantikus vígjáték gyártására szavazott meg támogatást a Nemzeti Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága.

A kultura.hu írta meg, hogy a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjának 135 millió forintos támogatásával készül Szabó Márton István első mozifilmje, egy pezsgő, underground történet, amely egyszerre humoros és lírai, és tele van biztatással. A 20 és 70 év közötti célközönségnek készülő Zajkapitány zenés romantikus vígjáték egy öregedő DJ-ről. Az alkotók optimista kicsengésű filmet képzelnek el, mely az idősek és a fiatalok közötti kölcsönös hídépítés esélyeit mutatja be a szórakoztató zeneipar ismerős kulisszái között.

Régóta foglalkoztat, hogy hogyan tudok idős szereplőkkel abszurd jelenetekben filmre vinni egy felnőttéválás-történetet. Ez a harmadik projektem, ami Dióssi Gábor színész kortalan karaktere köré épül. Azt szeretném megmutatni az általa életre keltett DJ történetén keresztül, hogy az az életszakaszváltás, ami a nyugdíj előtt álló embereket érinti, nagyon hasonló ahhoz a kapunyitási félelemhez, amivel nekünk, harminc körülieknek kell szembenéznünk

– nyilatkozta korábban a rendező első mozifilmtervéről.

A Zajkapitány forgatókönyve az Inkubátor Program keretein belül formálódott, a fejlesztés utolsó szakasza és a gyártás pedig az Inforg-M&M Filmben történik. A film rendezője Szabó Márton István, producere Mécs Mónika, főszereplője Dióssi Gábor, operatőre Dévényi Zoltán. A forgatókönyvet Szabó Márton István és Kocsányi András közösen írta.

Szabó Márton István 2021-ben végzett az ELTE film szakán. Klíma című rövid dramedyje a párválasztás nehézségeiről szólt egy utópisztikus világban. A Zajkapitány 2025 késő tavaszán forog, a tervek szerint 2026 telén kerülhet a mozikba.

1970 címmel magyar–szerb–luxemburgi–horvát koprodukcióban készül Darko Lungulov legújabb filmje a Nemzeti Filmintézet 160 millió forintos támogatásával. A forgatókönyvet is jegyző szerb rendező korábbi munkái között van a hazai mozikban is bemutatott Itt is, ott is (2009) és a Szobrot Michael Jacksonnak! (2015) című nemzetközi fesztiváldíjakkal is jutalmazott vígjáték.

A vajdasági magyar színészekkel és stábbal készülő film története 1970 forrongó nyarán játszódik, a főszereplője egy kamaszfiú, aki a nagyszüleinél tölti a nyarat egy vajdasági faluban, és elszökik egy hippicsapattal Belgrádba, hogy Nixon amerikai elnök látogatása ellen tüntessenek, de őt inkább az egyik társaságbeli lány iránti érzései vezérlik.

Az 1970 című film utómunkájának nagy része Magyarországon valósul meg. Darko Lungulov új filmje az Andromeda Films produkciójában készül Taschler Andrea vezetésével, akinek korábbi munkái között van a Délibáb, a Genezis, a Tegnap és az első marokkói–magyar koprodukció, a Sirokkó, melyet hamarosan bemutatnak.

A Nemzeti Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága július 12-i ülésén döntést hozott arról, is, hogy 5 millió forinttal támogatja a Mohács 1526 című kalandfilm forgatókönyv-fejlesztését (forgatókönyvíró: Kis-Szabó Márk, Szente Vajk, Rákay Philip, producer: Fülöp Péter), 60 millió forinttal a Kémfeladatok kezdőknek című nagyjátékfilm gyártás-előkészítését (forgatókönyvíró: Csala Norbert, társ-forgatókönyvíró: Nagy Viktor Oszkár, producer: Major István, Gül Togay, koproducer: Guillame Benski, Marco Gilles, rendező: Nagy Viktor Oszkár), 20 millió forinttal a Ma este gyilkolunk című film terjesztését (producer: Lajos Tamás, rendező: Fazakas Péter).