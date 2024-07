Úgy bordán rúgta a kisfiút, hogy bepisilt – Újabb vádak a karateedző ellen

Rendre újabb és újabb csontvázak hullanak ki a jászberényi karateedző, A. Tibor ügyében, aki azzal vált hírhedté, hogy a szolnoki kalandparkban úgy felrúgott egy kisfiút, hogy az lefejelte a földet.

Fotó: biztonsági kamera felvételéből kivágott részlet

Most az RTL Híradó arról számolt be, hogy új egyesületben vagy másik jászberényi karateklubban sportolhatnak tovább azok a gyerekek, akik korábban a 7 éves kisfiút felrúgó edzőhöz jártak. A hírt megerősítette a karateszövetség főtitkára is – tájékoztatott a Blikk.

Azt is elmondták, hogy kivizsgálják a volt tanítványok panaszait is, ugyanis az elmúlt napokban rengetegen szólaltak meg a jászberényi edző tetteiről.

Egy újabb eset is napvilágot látott. A riportban megszólalt annak a hat éves kisfiúnak is az édesanyja, akit az edző úgy bordán rúgott, hogy a gyerek összepisilte magát.

"Hátranézett, hogy látja-e még valaki, ekkor el kezdett zokogni a kisfiam – kezdte a riportban az édesanya. Azt kérdezte, kimosom-e a nadrágját, merthogy pisis. Kérdeztem, hogy mitől lett pisis..."

Mondta, hogy Tibi bácsi úgy bordán rúgta az edzésen, hogy bepisilt ott, az edzés közben

– mesélte az anyuka, aki szerint a bántalmazás tavaly tavasszal történt.

A Blikk emlékeztet, az agresszív férfi ellen egyre többen szólalnak meg, s volt olyan is, aki szexuális erőszakkal vádolta meg az edzőt. A rendőrség a nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást nem ad, így az sem derült ki, kihallgatták-e már a férfit.