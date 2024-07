Megrohanják az egyetemvárosokat a diákok – Ezeken a helyeken a legborsosabbak a bérleti díjak

A felsőoktatási ponthatárok szerda esti bejelentésével várható az albérletpiac élénkülése is, hiszen a diákok azonnal elkezdik a keresgélést, hogy a felsőoktatási intézményekhez minél közelebb tudjanak lakást bérelni. Emiatt az egyetemvárosokban és persze Budapesten komoly dömpingre lehet számítani. A diákok tömeges beáramlása viszont jelentősen felhajtja az árakat, Budapesten és Debrecenben kell a legmélyebbre a zsebbe nyúlni.

Fotó: 123rf.com

Júniusban az országos átlagos bérleti díjak 1,9 százalékkal emelkedtek májushoz képest, a fővárosban pedig 1,6 százalékos volt a növekedés. Ez gyorsulást jelent a májusi szintekhez képest, akkor havi összevetésben országosan 0,7, a fővárosban pedig 1,4 százalékos volt a drágulás

- ismertette a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Pénzcentrumnak.

A Duna House első félévre vonatkozó adatai alapján a fővárosban átlagosan 10-15 százalékkal növekedtek az árak, így az átlagos bérleti díj már meghaladja a 260 ezer forintot.

A nagyobb egyetemvárosok közül keleten Miskolc és Békéscsaba, nyugaton Kaposvár kínálja a legelérhetőbb árakon az albérleteket, míg a legmagasabb bérleti díjakra a fővárosban és a Debrecenben továbbtanuló diákok készülhetnek.

Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője elmondta, hogy Veszprémben egyelőre elég nagy a választék az albérletek között. A megyeszékhelyen havi 130-150 ezer forintért lehet hozzájutni egy kisebb lakáshoz, az 55 négyzetméter felettiek pedig körülbelül 150-200 ezer forintos áron érhetőek el.

Győrben más a helyzet, ott szinte láthatatlan a választék. Ha egy-egy lakás kiadóvá válik, azt pillanatok alatt elviszik”

– mondta Komádi Csaba. Hozzáfűzte, hogy ehhez mérten a bérleti díjak is nagyjából 200 ezer forintnál kezdődnek.

Debrecenben az ipari fejlődés miatt is magasak az árak, a diákok mellett a munkavállalók is hajlandóak többet fizetni a lakhatásért. Szegeden és Kecskeméten is a diáklétszám növekedése miatt várható áremelkedés, itt egyelőre az inflációt követik a bérleti díjak.

Utóbbi esetében az autóipari cégek munkásainak igényei is befolyásolják a piacot, emiatt több családi házat is átalakítottak munkásszállóvá.