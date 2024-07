Ábrahám Róbert kontra Azahriah: "A nagyszüleim kakasa épp ugyanúgy képes erre a mutatványra, de mégsincs ekkora arca"

A napokban előbb Ábrahám Róbert és Puzsér Róbert veszett össze, ennek nyomán Majka szólalt fel Puzsér ellenében, amiből az következett, hogy Azahriah is keményen odaszúrt Majkának. Ennek végül az lett a következménye, hogy Ábrahám oltotta le csúnyán Azahriah-t. És a kör bezárult.

Fotó: Facebook/Ábrahám Róbert

Mint azt korábban megírtuk, Majka védelmébe vette Ábrahám Róbertet, mivel szerinte Puzsérnak kijárt már egy pofon. Válaszul Azahriah keményen, páros lábbal szállt bele a rapperbe, és azt találta mondani, hogy Majkának "mindig a helyezkedésben és az érdekei pénzre váltásában volt tehetsége."

Ábrahám Róbert pedig rögtön felszólalt Majd mellett, és kőkeményen odamondott Azahriah-nak.

"Na, szóval Azahriah is fontosnak látta, hogy megszólaljon, és rögtön meg is támadta Majkát" – kezdi a posztját Ábrahám.

Azt a Majkát, aki anno első és egyetlenként vette a védelmébe azt a zenész fiút, aki egy hugyos-toi-toi WC mellett váltotta a tini rajongást kutyapózra.

"Szó sincs róla, hogy ezért tartozna neki egy életen át, de azért arra még csak kellene emlékeznie, hogy akkor az a Majka, akit ő most Telex segédlettel hátbaszúrt, egy hangos többséggel és magával a mainstreammel ment szembe, hogy a kezdő zenész fiút védelmébe vegye, mert azt gondolta helyesnek.

Ez az Azahriah, most már azt is szentül vallja, hogy ő maga az új értelmiség. Hiszen posztjában már azt is megállapítja, hogy ki tartozik az értelmiséghez, és ki nem. Én természetesen nem. Bár ezzel olyan ajtón kopogtat, ami valójában ablak, hiszen én magam sem tartom annak, sőt kifejezetten büszkén tolom el még a gyanút is, hogy az lennék. Azahriah valószínűleg nem tudja, hogy én émelygek ettől a közegtől. Mondjuk Azahriah azt sem tudja, hogy – attól még, hogy ügyesen tudja mondani, hogy papapapapakolom a – ő sem lesz az."

Ha valaki, én aztán nem nézem le azokat, akiknek egy sima általános iskolai végzettsége van, – tehát ezzel önmagában semmi gond – de azért az furán veszi ki magát ha valaki 6 osztállyal tényleg elhiszi, hogy Fáy Miklós, de legalábbis valami professor emeritus. A nagyszüleim kakasa épp ugyanúgy képes erre a mutatványra, már, ami a kotkodácsolást illeti, de mégsincs ekkora arca.

Ábrahám itt nem állt meg:

Amúgy meg professzor úr! Amikor Magyar Péter marcona testőrökkel a háta mögött – rocksztár üzemmódban ugyebár – kirabolta pofonok kíséretében a bárpultnál kamerazó srácot, akkor miért nem álltál elő a szokásos idegen kifejezésekkel kiszínezett ( melyek nem is azt jelentik, amire te épp használni akarod) bölcsességeiddel? Te beszélsz propagandistákról? Te????? Pressman bátyád öléből? Akit mindig akkor vetnek be – hol ragadozók, hol rasszista provokátorok – amikor épp készülnek poltikát csinálni egy nem poltikai ügyből?

"Nem vetted észre, hogy elmúlt a bőrdzsekis palivilág. Már nem megy ez a “akkor nagyon siránkozunk és érzékenyek vagyunk, amikor hasznunk van belőle, de ha kárt okozna, akkor inkább felmentjük még a legdurvább erőszakot is” ami meg a kültelkezést illeti, hát eddig nem az volt, hogy “egy palotai nem vár már csodát” hirtelen milyen kis sznob lettél baszod…" – zárja sorait.