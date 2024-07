Titokban brutális adósságba sodorta a kormány Magyarországot – Egymilliárd euró jött Kínából

Kínai bankoktól idén tavasszal egymilliárd euró összegben vett fel hitelt a magyar állam. Ezt április 19-én teljes összegben le is hívta.

A kötvénytartozásokat nem számolva ez az összeg a legmagasabb a magyar állam fennálló hiteltartozásai közül. A megjelölt hitelcél általános infrastrukturális beruházásokat takar, a kamatszint és a törlesztés ütemezése nem nyilvános, csupán annyit tudunk, hogy változó kamatozású, három éves lejáratú hitelről van szó. A devizaadósság aránya a magyar államadósságon belül ezzel kritikus szint környékére emelkedett - számol be a Portfolio.hu.

Hszi Csin-ping kínai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Pekingben 2024. július 8-án – Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A Portfolio.hu vette észre az Államadósság Kezelő Központ weboldalán, hogy

a magyar kormány egymilliárd eurónyi hitelt vett fel Kínából

A hitelt kínai bankoktól (Kínai Fejlesztési Banktól, a Kínai Eximbanktól, valamint a Bank of China magyar ágától) vette fel a magyar állam, azt 2027 április 19-ig kell visszafizetni, tehát a futamidő három év.

Az egymilliárd euró teljes összegét április 19-én le is hívta az állam. A kamat, a törlesztés ütemezése, valamint az egyéb részletek nem ismertek, kivéve az indoklást, amely szerint a hitelt az állam a központi költségvetésnek a csúcstechnológia, az infrastruktúra építése, a közlekedési infrastruktúra, illetve az energia területein jelentkező kiadásainak finanszírozására vette fel. A kamatozásról mindössze annyit tudunk, hogy változó.

A hitelfelvételről nem volt kormányzati bejelentés. Megkerestük a Nemzetgazdasági Minisztériumot, a Pénzügyminisztériumot és az Államadósság Kezelő Központot, cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. A hitelkonstrukció feltételei mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy pontosan milyen célból vették fel a hitelt (azaz mit takar a közlekedési infrastruktúra, energetika és a csúcstechnológia), és miért nem kötvény-kibocsátás keretében történt a hitelfelvétel. Ha megkapjuk a választ, természetesen frissítjük a cikket.

Frissítés (7:57): az ÁKK időközben elküldte a választ, amelyet szó szerint idézünk: A China Development Bank, az Export-Import Bank of China és a Bank of China Limited Magyarországi fióktelepe pénzintézetekkel kötött 1 milliárd euró összegű hitelmegállapodással többek között infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozhatók. Az ügylettel az államadósság devizaaránya továbbra is a határértéken belül, 28,9%-on maradt, amely jóval kedvezőbb a 2010-es 50% feletti szintnél.