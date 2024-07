Szexuáis zaklatással vádolja Márta az édesapját – 15 éves lánya miatt lett öngyilkos – állítja

Édesapját vádolja szexuális zaklatással egy Amerikában élő nő. Márta szerint 15 éves lánya a trauma miatt követett el öngyilkosságot. A férfi tagad, állítása szerint a poligráfos vizsgálat is az ő igazát bizonyítja.

A saját édesapját vádolja egy Amerikában élő magyar édesanya azzal, hogy 15 éves lánya a miatta elszenvedett szexuális trauma miatt követett el öngyilkosságot – írja a blikk.hu. Jázmin szervezetében a legerősebb drogból – fentanilból – hat embernek is elég halálos dózist találtak.

Egy édesanya szexuális zaklatással vádolja az apját. Szerinte miatta lett öngyilkos a 15 éves lánya/Fotó: 123rf.com

Jázmin pszichológushoz járt, szorongással és depresszióval küzdött, terapeutái szerint egy gyermekkori szexuális zaklatás állt a háttérben. Nővére, a 18 éves Dorina is öngyilkos akart lenni 15 éves korában, a vonatsínekről szedték le, ő is hasonló gondokkal küzdött.

Édesanyjuk, Márta magát is hibáztatja, hogy nem vette észre, milyen gondokkal, démonokkal kellett megküzdenie a 15 éves Jázminnak. Pedig tudta, hogy olyan trauma érhette a beteges nagyapától, ami tönkretehette a lelkét.

„Az egész három éve kezdődött, amikor Jázmin nővére, a most 18 éves Dorina küzdött hasonló bajokkal… Nem tudtuk, mi hangolta le, mitől félt, míg egy öngyilkossági kísérlet után meg nem néztük a telefonját. Abban olyan képeket, üzeneteket találtunk, amik arra utaltak, hogy az én apám, a lányok nagyapja molesztálta a kislányaimat. Az egyik fotón az apám egy ágyon fekszik teljesen meztelenül. Amikor ezt Dorina visszaigazolta, még figyelmeztettük is, ezek súlyos vádak, ilyet nem mondhat csak játékból, sértettségből, de azt mondta, ez az igazság.”

- mesélte a lapnak Márta.

Az anya feljelentést tett a rendőrségen, bár akkor már Kaliforniából, ahol időközben jó munkalehetőséget kaptak. A magyar hatóságok azonban személyesen akarták meghallgatni a lányokat, az anya ezt nem tudta vállalni. A rendőrség a bűncselekménnyel meggyanúsított nagyapát is meghallgatta, viszont úgy értékelték, nincs elég bizonyíték, így megszüntették az eljárást.

- mesélte az édesanya.

Míg Dorinának sikerült feldolgozni a traumát, addig Jázmin magában tartotta azt.

„Nem nyugszom bele, hogy senki nem akar hinni nekem, a lányaimnak, a történteknek… Nekem sem volt egyszerű az életem az apám mellett, amikor az első gyermekem született, akkor is börtönben ült autólopás miatt. Engem 13 évesen úgy megütött hogy három fogam is eltört. Kiállok az igazamért, tudom, hogy az apám miatt halt meg a lányom.”

A blikk.hu Felsőpakonyban megtalálta Sárosi Györgyöt, a nagyapát. György elmondta, nem haragszik a lányára, úgy véli fájdalmában, kétségbeesésében állít valótlanságokat, így próbálja a saját lelkiismeretét gyógyítani. Tagadja a vádakat.

„Mondhat Márti bármit közel 10 ezer kilométerről, nem érdekel. Nagyon fáj az unokám halála, nagyon fáj, hogy nem láthatom a többit sem. Nem vagyok egyszerű ember, de ebben tiszta a lelkiismeretem. Annak a „meztelen” képnek is megvan a magyarázata, a pajkos csemeték titokban kameráztak le, tréfából, ezt magyarázzák be most úgy, hogy a molesztálást képező aktus után látszódom. Hazugságvizsgáló gépet is vállaltam, a poligráf is kimutatta, nem molesztáltam az unokáim. Ha ebből újra eljárás lesz, állok elébe, nekem nincs félnivalóm.”