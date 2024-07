Döbbenet: tartályba zárt emberi szerveket találtak az utcán – videó

Dél-London egyik kedvelt parkjában, a suttoni Rosehill Parkban emberi szerveket tartalmazó tartályra bukkantak. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, miután egy sétáló fedezte fel a nyugtalanító leletet július 24-én 16:30 körül.

A hatóságok azonnal nyomozást indítottak, hogy megállapítsák, a maradványok emberi vagy állati eredetűek-e. A parkot a rendőrök kordonnal zárták körbe és folyamatosan őrzik a helyszínt. A 32 hektáros terület különösen népszerű a családok és a kikapcsolódni vágyók körében – írja az origo.hu

Rosehill Park / Forrás: Google

A rendőrség szóvivője elmondta: "július 24-én, szerdán körülbelül 16:30-kor értesítettek minket, hogy a suttoni Rosehill Parkban egy tartályt találtak, amelyben emberi vagy állati szervek lehetnek. A tartályt biztosítottuk, és igazságügyi szakértők vizsgálják."

