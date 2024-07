16 milliárdot loptak el a netes csalók az első negyedévben – Még mindig bedőlnek az átverésnek a magyarok

A bankkártyás és az online fizetésekkel kapcsolatos sorozatos felhívások ellenére egyre többen esnek áldozatul csalóknak. Az elmúlt negyedévben a visszaélések száma és az okozott kár is jelentősen nőtt Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a csalók az idei első negyedévben már 16 milliárdnyi kárt okoztak.

Fotó: 123rf.com

A Pénzcentrum részletes adatelemzéséből kiderül, hogy az első negyedévben közel 57 ezer bankkártyás visszaélés történt, ami 14,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az elektronikus pénzforgalomban egytizedével, 4601-ra nőtt a sikeres visszaélések száma, az általuk okozott kár viszont több mint a négyszeresére, 13,4 milliárd forint közelébe ugrott.

Igaz, az elektronikus pénzforgalomban több mint duplájára nőtt a sikeresen megakadályozott visszaélések száma a múlt év első negyedéhez képest. A CIB Bank szakértői szerint viszont változatlanul kellő odafigyelés szükséges az elektronikus pénzügyi műveleteknél, a visszaélés legkisebb gyanújakor pedig azonnal jelenteni kell az esetet – hangsúlyozza a lap.

„Az első negyedéves statisztikai adatokból is egyértelműen látszik, hogy – bár kétségtelenül látszanak biztató jelek – továbbra is fokozott odafigyelés szükséges az ügyfelek és a szolgáltatók részéről. Az átutalási limitek bevezetése révén viszont remélhetőleg tovább emelkedik majd a megakadályozott csalások aránya is” – mondta el a Pénzcentrumnak Bártfai Gábor a cég képviseletében. Hozzátette: „nagyon fontos, hogy az elektronikus vásárlási műveletek, átutalások során mindig alaposan ellenőrizzük, hogy milyen felületen, például weblapon, kinek és mekkora összeget utalunk vagy fizetünk. Szintén lényeges a pénzintézet szakértője szerint, hogy soha ne engedjünk másoknak hozzáférést a banki műveletekhez használt elektronikus eszközeinkhez, és ne is telepítsünk alkalmazásokat, távoli hozzáférést lehetővé tevő programokat a számítógépünkre, a mobilunkra, vagy más eszközünkre.”