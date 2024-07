Gattyán Györgynek nem jött be a teqball-asztal gyártás – Csaknem mindenkit kirúgtak a biatorbágyi üzemből

A Gattyán György érdekeltségi körébe sorolható és teqball-felszerelést gyártó Teqball Kft. a biatorbágyi gyárából mintegy 40 dolgozónak mondtak fel átszervezésre hivatkozva.

Szijjártó Péter Teqball-asztalt adott át a NATO részére a katonai szövetség alapításának 75. évfordulója alkalmából Brüsszelben 2024. április 4-én – Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A Telex értesülései szerint a hungarikummá nyilvánított, olimpiai babérokra törő sport űzéséhez szükséges eszközöket gyártó Teqball Kft szinte összes dolgozóját elküldték a biatorbágyi üzemükből.

Az asztalokat gyártó Teqball tulajdonosa a luxemburgi Teqball Holding S.á.r.l, ennek végső tulajdonosai a G7 korábbi cégportéja szerint Huszár Viktor és a sportot feltaláló Borsányi Gábor voltak, valamint Gattyán György a Docler Holdingon keresztül – írja a Telex.

A cég egyik alapítója szintén Huszár Viktor, aki a szintén Gattyán érdekeltségébe tartozó Megoldás Mozgalom elnöke volt, közelmúltbeli lemondásáig.

Azt, hogy a biatorbágyi gyárból gyakorlatilag minden dolgozót elküldtek, a cég is megerősítette.

A Teqball Kft. menedzsmentje áttekintve a jelenlegi gazdasági és piaci lehetőségeket úgy döntött, hogy tovább erősíti a cég és a sportág nemzetközi terjeszkedését. A 156 országban nemzeti szövetséggel rendelkező FITEQ elsősorban az amerikai és az ázsiai piacra, a sportág külföldi népszerűsítésére fókuszál a jövőben. A nemzetközi terjeszkedés, az új piacokra való fókuszálás hatással van a Teqball egyik magyarországi, biatorbágyi telephelyére is. Az asztalok gyártásának helyet adó telephely továbbra is a cég része marad, de az átszervezések, a gyártási folyamatok optimalizálása miatt a Kft. több, mint 40 dolgozójától megválik. A csoportos létszámcsökkentésről – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a cég értesítette már a kollégáit illetve az illetékes munkaügyi központot is