Újabb hatalmas pénzügyi krach várható – Ezúttal ők számíthatnak óriási bedőlésre

A babaváró hitelt legelőször felvevő gyermektelen családok nagyon megjárhatják. Tízezer olyan család van, ahol nem jött össze időre az utód, így ők még két év haladékot kaptak. Ha akkor sem születik meg a gyermek, akkor a háttérben egyre növekvő adósság tovább nő.

A babavárót legkorábban felvevő családok negyedében úgy tűnik még nincs gyerek öt évvel a támogatás felvétele után – írja az RTL Klub. Ugyan kaptak haladékot a gyermekvállalás teljesítésére 2026 közepéig, de ha mégsem jön össze a gyerek, addig is csak az adósságukat halmozzák még nagyobbra.

A babaváró hitelt felvevőknél nem mindehol jött össze a gyermekvállalás, ők anyagilag rosszul járhatnak/Fotó: 123rf.com

Ötéves évfordulójához érkezett júliusban a babaváró hitel. Ez azt is jelentette, hogy az első igénybe vevőknek lejárt az öt év, ameddig teljesíteniük kellett a gyermekvállást, máskülönben egy összegben kérhették volna vissza a kamattámogatást, a jövőben pedig piaci kamatozással ment volna tovább a hitelük. Mivel a 2019-ben babaváró hitelt felvevők negyede még nem igazolta a gyermekszületést, a kormány úgy döntött: a közel tízezer családnak 2026 június végéig ad haladékot. Ugyanez vonatkozik azokra is, akiknek addig járna le az öt év.

A két év türelmi idő ráadásul az érintettek számára nemcsak egy utolsó lehetőség, hanem hatalmas további pénzügyi kockázat is, mivel ebben a két évben egyre csak halmozódik az állam által fizetett kamat. Gyerek nélkül hét év után már sokkal többet kell kifizetni. A most haladékot kapók közül, akiknek kevés esélyük maradt a közös gyermekvállalásra, érdemes elgondolkodni, hogy görgessék-e maguk előtt a kamattartozást, vagy inkább mielőbb szálljanak ki belőle, mert akkor a fizetni valójuk is kevesebb lesz.